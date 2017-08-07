亞細安深切關注朝鮮半島局勢

（马尼拉6日综合电）亚细安外交部长在外长会议举行首日发表联合声明，再次对朝鲜半岛紧张局势升温表示“深切关注”。

朝鲜上月两次试射洲际导弹，而且在去年进行两次核试。

声明指出，这些发展严重威胁区域和全世界的和平、安全与稳定，亚细安外长因此强力呼吁朝鲜即刻充分履行联合国安全理事会决议的相关义务。

亚细安成员国今年4月也发表了类似声明，但这回声明的措辞明显比上一次强硬。

“作为参与亚细安区域论坛（ARF）的一员，我们强力呼吁朝鲜做出正面贡献以落实ARF愿景，维持亚太区域的持久和平与稳定、友谊与繁荣，让成员国和组织在区域内外秉持相互信任、了解和尊重，以应对安全威胁与挑战，防止冲突升级，从而打造有利于可持续发展、社会进步的环境，提高区域所有人民的生活素质。”

外长们在声明中重申支持改善韩国和朝鲜关系所做的努力，为朝鲜半岛带来永久和平。

在促进朝鲜半岛和平与稳定方面，亚细安已准备好扮演具建设性的角色。

亚细安区域论坛是朝鲜唯一参加的区域安全课题对话平台，论坛明天举行，美国日前要求东南亚各国把与朝鲜的外交联系和交流降格，并在论坛上齐声谴责朝鲜。不过，亚细安外长声明并没有提及这点。

尽管如此，朝鲜的挑衅行为和外长联合公报中如何处理与南中国海课题相关的段落，促使亚细安外长们在会议正式开始前夕，便聚首讨论。

知情外交官透露，越南在非正式讨论中，争取外长联合公报以更强硬的措辞，反对中国在南中国海的填海造岛行为。

一般相信，由于东道主菲律宾对中国转为友善，越南此次难以如愿。

再说，今年适逢亚细安成立五十周年，亚细安成员不会要以联合公报难产，来纪念这个区域组织建立半个世纪。

外泄的亚细安外长会议联合公报初稿，没有提及中国在南中国海填海造岛或把岛礁军事化。

据《联合早报》了解，鉴于柬埔寨仍保留立场，公报中有关南中国海的段落仍未敲定，但预计公报不会谴责特定国家把南中国海军事化，而是会广泛地列明亚细安希望各方重视非军事化的原则。

另一方面，菲律宾外交部发言人波立瓦昨午在记者会上说，亚细安外长已认可5月达成的《南中国海行为准则》框架草案，10国外长和中国外长预计在今天碰头时，采纳框架。