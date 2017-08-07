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與俄達成物物交易協議 印尼用原產品換取戰鬥機

发布于 August 7, 2017

（雅加达6日综合电）印度尼西亚和俄罗斯达成物物交易协议，印尼将以咖啡、棕榈油等原产品换取俄罗斯的战斗机。
《雅加达邮报》报道，国营的印尼贸易有限公司（PT Perusahaan Perdagangan）已跟俄罗斯国家工业和科技集团（Rostec）签署了这项物物交易谅解备忘录。
在莫斯科访问的印尼贸易部长呂有恩周五发表声明说，这项由印俄两国政府监督执行的物物交易，内容涉及11架苏凯35型战斗机和数种原产品如咖啡、棕榈油、茶等等。
他指出，希望两国签署上述谅解备忘录后，双方能进一步在其他领域也进行物物交易。
这项物物交易是由俄罗斯提出，印尼政府积极响应。俄罗斯目前遭美国及欧盟经济制裁，因此正积极找寻其他原产品来源。
呂有恩说：“这是我们要把握的机会。禁运和反禁运期间的经济合作潜力巨大，已超出贸易和投资，我们也有机会加强（和俄罗斯）在旅游业、教育、能源、科技等领域的合作。”
较早前，呂有恩表示，俄罗斯是印尼商品进入欧亚经济联盟市场的入口；俄罗斯也是印尼产品及服务在欧洲东部及中部的最大市场。
去年，印尼与俄罗斯的双边贸易额达21.1亿美元（约90亿令吉），其中，印尼对俄的贸易顺差为4.11亿美元（约17亿令吉），比前一年的19亿美元（约81亿令吉）大幅减少。
过去五年，印尼对俄罗斯的非石油出口增长8.5%，于去年达到13亿美元（约56亿令吉），而今年截至5月，印尼的出口额增长54.43%，达11.2亿美元（约47亿令吉）。

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