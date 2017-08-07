蘇門答臘兩省下令 對非法燒芭者開槍

在南苏门答腊省，一处林火一发不可收拾，消防员疲于奔命。

（雅加达6日综合电）印度尼西亚苏门答腊岛近来热点骤增，为避免林火再引发严重烟霾问题，两个省份的防林火军官下令对任何蓄意纵火烧森林的人开枪。

占碑省（Jambi）林火控制行动组指挥官雷弗里扎尔昨天说，当局已多次警告人民不要放火烧芭以开辟垦地，最新的开枪指令是要向人民强调及展示当局全力控制林火的决心。他说，军方将“负责任地”执行这项指令。

占碑位于苏门答腊岛东部。据印尼媒体报道，除了占碑，隔邻的南苏门答腊省也下达了枪击烧芭者的指示。

印尼种植业者烧芭是导致森林与泥炭地起火，从而引发严重烟霾的主因。根据印尼国家减灾署的资料，全国多个地区过去一周的火点迅速增加，目前已有五个省因为林火肆虐而进入紧急状态。该署现正与包括军方在内的多个单位合作，控制林火蔓延。

印尼国家减灾署发言人苏多波在推特上指出，占碑省林火控制行动小组正努力扑灭当地焚烧面积达10公顷的森林与其他土地。而当局发现，这些失火的地区当中，有一处是遭到种植业者蓄意纵火。

截至上个月30日，国家减灾署发现加里曼丹、苏门答腊及爪哇岛的热点已从173个增至239个。该署之前警告，9月进入干旱季节高峰期时，林火威胁料将加剧。

印尼过去几乎每年都会因烧芭引发林火，除了当地民众饱受烟霾侵害，本区域国家尤其是新加坡和马来西亚也备受跨境烟霾污染。2015年，印尼林火引发了东南亚地区近20年来最严重的烟霾危机，无数人因此病倒，印尼与邻国的关系也陷入紧张。

世界银行援引印尼政府的统计说，2015年6月到10月之间，印尼全境有多达260万公顷的土地遭焚毁，经济损失估计高达160亿美元（约678亿令吉）。

世界银行指出，泥炭地的水分流失及被改为种植地都加剧了林火及烟霾问题。