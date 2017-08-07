比預期拍攝快5天 《我是國手》終於殺青

《我是国手》导演、演员及剧组成员成功用了25天完成拍摄，比预期快了5天。

（槟城6日讯）《我是国手》终于杀青！预计用30天拍摄，最后成功用25天完成，导演何晋亿归功所有演员及临演的专业演出及高度的配合，全戏100%都在槟城取景。

100%在槟城取景的《我》剧，终于在星期日于槟州体育理事会拍摄最后两场戏，其中一幕是主要赞助人兼redONE 创办人郑明傅饰演州体育理事会总监，欢送羽球州手上巴士出发到国家队训练，而另一幕则是女主角Annabelle 陈芷林在车中讲话的场景。

何晋亿说，随着拍完上面两场戏份后，《我》剧终于杀青。“我们预计30天完成拍摄，直到今天只是用了25天，因此比预期中提早5天完成拍摄。”

在拍摄之中，他指最吃力的就是羽球决赛的戏份，因为要拍摄球员打球的不同角度，所以花了很多时间来拍摄。“一般上，我拍一部戏大概是用了4TB硬碟，不过单单那场戏份就用了4TB硬碟，但最后只会出现约10分钟的戏分。”

“那场戏动用了约350名临演，以及多名退役羽球国手，连续5天漏夜赶拍，演员和临演都与剧组同在，而且最感动的是在完成该场戏份后，演员及临演们都站起来高唱国歌，真的非常难忘！”

他提及，除了花了5天时间来拍摄羽球决赛，另一个最挑战就是小孩子的戏。他说，这部戏100%都是在槟城取景，而杀青最后一场戏份就是拍着载送着前往国家队的槟州体育理事会巴士，从槟城大桥出发的场景，并且会使用无人机高空拍摄，主要来表达美丽及迷人的槟城。

当天，除了男女主角温绍平及Annabelle，以及饰演Annabelle养母的玛雅凯琳，已经完成戏分的王友富也来到现场，为剧组加油打气。