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強風“吹”毀屋頂 支撐木條掉落砸壞車

发布于 August 7, 2017
林秀琴在现场了解情况。
林秀琴在现场了解情况。

（槟城6日讯）突来一股强风，竟把双溪槟榔人民组屋的屋顶“吹”毁，支撑部分屋顶的木条掉落，砸坏下方的1辆国产车，所幸事发时周围没有人群。
这起事故是在周日中午12时30分左右发生，事发当儿，该区正刮起强风，当地居民认为是因为屋顶不堪大风的上升气流，而导致支撑屋顶的木条截断。现场可见，掉落的木条砸烂一辆国产车后镜，另外也有其余的木条和屋顶碎片掉落满地。
双溪槟榔区州议员林秀琴在接获通知后，立即赶往现场了解情况。她受询时表示，其服务中心在大约2周前就曾接获该组屋居民投诉，怀疑组屋的屋顶已被白蚁侵蚀，担心屋顶可能会因此坍塌，因而要求州政府协助调查和维修。
她到现场了解情况时也发现，掉落的木条上确实有遭白蚁侵蚀的迹象。她感叹当局因为需要遵守标准操作流程，必须经过多个部门，从提交投诉后做出申请，到最后寻找承包商的过程，导致问题无法立刻解决。
“虽然这是标准，但有时一些问题如这此的案件，可能会涉及居民安全的问题，是需要立即解决的，不能以平时的程序过程，拖拉几个星期后才前来维修。”
她将会再将此事提审给负责单位，要求他们立刻前来进行维修。

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