百萬款項處理不當 鄭愛鴒促砂房部明確交代

（诗巫6日讯）武吉阿瑟区州议员郑爱鸰律师强烈要求，砂拉越政府必须针对最近在总稽查司报告中，所揭露的砂拉越房屋部数百万令吉款额处理不当的指控，给予砂拉越人民一个明确的交代。

她指出，这其中包括支付288万令吉予12个政府组屋的油漆工程，事实上根据总稽查司报告，有关所谓的油漆工程并不存在，同时也在未经授权的情况下，预支予乌达玛路（JalanUtama）第一期及第二期的提升工程计划，而导致政府必须承担177万令吉的支出利息。

她续指出，此外，在总稽查司报告中透露的，还包括了在未经授权官员核实下，就向供应商支付多达3千340万令吉，其中有6项总额为2千零77万令吉是没有支付证明文件的。“据报总稽查司报告，上述付款都是由砂拉越房屋发展局所经手的。”

她强调，砂拉越政府必须向人民透露涉及有关12个政府组屋油漆工程的2承包商身份，以及他们为何在没有进行任何的工作情况下能得到有关当局的付款。郑爱鸰表示，人民都想知道有关当局为何允许古晋的河滨大酒店连续7次延长完工时间，导致建筑成本增加了800万令吉，而有关当局也没有向承建商追算多达148天延迟完工的赔偿。

“这些针对我们州内事务和财政处理不当的严重指控间中，甚至可能涉及可疑的内幕交易，这也意味着砂拉越房屋发展局已严重失责。我们的州政府必需要解释为什么砂拉越房屋部能够允许类似事件发生，而根据总稽查司报告，这已造成砂拉越和马来西亚人民被迫负担至少6千689万令吉的债务负担。”

郑爱鸰认为，针对这6千689万令吉，财政部和砂拉越州房屋部必须负上全责向人民厘清一切，毕竟纳税人的每一分每一毫都不允许被滥用。

她也强调，为了拯救我国目前倍受考验的经济状况，财政部也必须立刻采取行动，以遏止这种严重财务管理不当的事件发生，因为若持续下去，将造成国家的经济负担日益大幅增加。

郑爱鸰也建议大马反贪污委员会成立一个特别工作队，以针对总稽查司报告中所揭露的事项作出仔细调查，以遏制贪污、滥权舞弊的事件发生。