武吉阿瑟及都東人聯 訪火災災黎移交日用品

武吉阿瑟支部主席暨P211南兰国会选区国政主席钱本统（右1）、都东支部秘书江先平（右2）、武吉阿瑟支部团长钱进一市议员（右4）、武吉阿瑟支部署理主席叶朝昌（右7）移交捐款及日常用品于3户火灾灾黎。

（诗巫6日讯）砂拉越人民联合党武吉阿瑟支部及都东支部领导于日前往圣淘沙西路第二巷慰问及关心火灾灾黎，及时提供援助。

在巡视火灾现场后，在武吉阿瑟支部主席暨P211南兰国会选区国阵主席钱本统的带领下，移交捐款及日常用品予3家火灾灾黎家庭，以解决他们当前的需要。

据当地居民表示，数辆消防车与大批消拯员及时抵达火灾现场进行灭火工作，避免火势蔓延至周边的房屋。

人联党武吉阿瑟支部团长钱进一市议员对于消拯局及时扑灭火灾，减低财物损失，表示赞赏，不过他对于近在咫尺的消防栓已损坏，无法连接消防车进行灭火感到气愤，认为这是实在令人民无法接受的。

他希望诗巫消拯局认真看待消防栓损坏的事宜，因为这并不是一两天的事。“诗巫消拯局应顶事测试消防栓及其水压是否达到标准，及时更换已损坏的消防栓，以备万全，它可是关呼人民生命财产的大事。”

同时，他也呼吁居民防范火灾的发生，因为现在天气炎热，非常干燥，尤其是木屋，而且那些旧屋也应该要定期检查电线，以防范因为残旧损坏而出现漏电事故，而发生火灾。