首页 新闻 中砂新闻 武吉阿瑟及都東人聯 訪火災災黎移交日用品

武吉阿瑟及都東人聯 訪火災災黎移交日用品

发布于 August 7, 2017
武吉阿瑟支部主席暨P211南兰国会选区国政主席钱本统（右1）、都东支部秘书江先平（右2）、武吉阿瑟支部团长钱进一市议员（右4）、武吉阿瑟支部署理主席叶朝昌（右7）移交捐款及日常用品于3户火灾灾黎。
武吉阿瑟支部主席暨P211南兰国会选区国政主席钱本统（右1）、都东支部秘书江先平（右2）、武吉阿瑟支部团长钱进一市议员（右4）、武吉阿瑟支部署理主席叶朝昌（右7）移交捐款及日常用品于3户火灾灾黎。

（诗巫6日讯）砂拉越人民联合党武吉阿瑟支部及都东支部领导于日前往圣淘沙西路第二巷慰问及关心火灾灾黎，及时提供援助。
在巡视火灾现场后，在武吉阿瑟支部主席暨P211南兰国会选区国阵主席钱本统的带领下，移交捐款及日常用品予3家火灾灾黎家庭，以解决他们当前的需要。
据当地居民表示，数辆消防车与大批消拯员及时抵达火灾现场进行灭火工作，避免火势蔓延至周边的房屋。
人联党武吉阿瑟支部团长钱进一市议员对于消拯局及时扑灭火灾，减低财物损失，表示赞赏，不过他对于近在咫尺的消防栓已损坏，无法连接消防车进行灭火感到气愤，认为这是实在令人民无法接受的。
他希望诗巫消拯局认真看待消防栓损坏的事宜，因为这并不是一两天的事。“诗巫消拯局应顶事测试消防栓及其水压是否达到标准，及时更换已损坏的消防栓，以备万全，它可是关呼人民生命财产的大事。”
同时，他也呼吁居民防范火灾的发生，因为现在天气炎热，非常干燥，尤其是木屋，而且那些旧屋也应该要定期检查电线，以防范因为残旧损坏而出现漏电事故，而发生火灾。

  • 王毅认同制裁是需要的，但是制裁绝不是最终目的。（法新社）

    華外長認同聯合國制裁朝鮮 促重啟六方會談

    （马尼拉6日综合电）联合国安理会就朝鲜再度试射导弹而推出新制裁决议，正在菲律宾马尼拉出席亚细安外长会议的中国外长王毅周日（6日）说，认同制裁是需要的，但是制裁绝不是最终目的，目的是…
    August 7, 2017
    0 second read
  • 在南苏门答腊省，一处林火一发不可收拾，消防员疲于奔命。

    蘇門答臘兩省下令 對非法燒芭者開槍

    （雅加达6日综合电）印度尼西亚苏门答腊岛近来热点骤增，为避免林火再引发严重烟霾问题，两个省份的防林火军官下令对任何蓄意纵火烧森林的人开枪。 …
    August 7, 2017
    0 second read
  • 《我是国手》导演、演员及剧组成员成功用了25天完成拍摄，比预期快了5天。

    比預期拍攝快5天 《我是國手》終於殺青

    （槟城6日讯）《我是国手》终于杀青！预计用30天拍摄，最后成功用25天完成，导演何晋亿归功所有演员及临演的专业演出及高度的配合，全戏100%都在槟城取景。 …
    August 7, 2017
    4 second read
载入更多相关文章

  • 司機抽禮券失1萬3

    （本报诗巫6日讯）一名50岁的罗厘司机被老千用礼券抽奖，骗走了1万3千令吉的血汗钱！ …
    August 7, 2017
    0 second read

  • 百萬款項處理不當 鄭愛鴒促砂房部明確交代

    （诗巫6日讯）武吉阿瑟区州议员郑爱鸰律师强烈要求，砂拉越政府必须针对最近在总稽查司报告中，所揭露的砂拉越房屋部数百万令吉款额处理不当的指控，给予砂拉越人民一个明确的交代。 …
    August 7, 2017
    0 second read

  • 劉恭維冀黃順舸 支持技職教育與職業展

    （本报诗巫6日讯）诗巫文华国际青年商会会长刘恭维表示，对于该会长远的计划，即诗巫技职教育与职业展（SITEC），他希望能够获得砂第二财长兼国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸的支持…
    August 7, 2017
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭