1997年創下歷史 首以華語為媒介語

品酒师暨台湾板桥国际青年商会前会长郑光钦在讲解威士忌的小知识与如何品味威士忌。

（本报诗巫6日讯）诗巫文华国际青年商会历届前会长代表创会长拿督池康华博士表示，他们常以文华青商为骄傲，因为他们于1997年创下历史，即马来西亚青商首个以华语为媒介语的分会，为华语青商会的先锋团体。

他称，迄今在我国各地共有12个文华分会，让马青商总会的会员发展领域写下辉煌的一页，对此他特别感谢该会的兄弟会，即吉隆坡文华国际青年商会在西马区域积极努力下，开枝散叶。

他续称，自该会创立后，连续在全国、亚太区及世界青商大会屡屡获奖，并且也为马青商总会留下辉煌的历史及前所未有的纪录。

“也许我们觉得一切会务都在稳定中成长，虽然我们拥有成功的一部份，但是成功需要不断的坚持。我们设定完美为目标，在不断努力坚持中，我们就能迈入卓越，所以为文华青商的未来，坚持不断的努力是每一位青商人的责任，更是会务执行人员的重大责任。”

池康华也表示，作为国际青年商会，自愿结成的联谊性、训练、培训、非营利性青年社会组织，该会在过去的20年间，始终坚持学习、传承、创造与分享为使命，倡导训练自己，服务人群的精神与宗旨，广泛凝聚青年人与创业青年，在推动年青人发展机会成为领导性积极公民的跨越上，做出了重要的贡献。

“众所周知，青商会是一个培育青年领袖的摇篮，以发展年青人全方面的领导才能为目标的社团。目前在文华青商的洗礼下，本会造就了多位历届前会长及会员担任其他社团领袖与社区领袖，培育出不少杰出的领袖人才，这成绩是大家有目共睹的。”

他续称，在过去20年间，该会做出了许多创新性的举措，相信在未来更长远的日子里，依然会用创新的思维、创新的理念呈现给世人更多精彩的青商，“青商二十载，创新再出发。”