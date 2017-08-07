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西連坡盂蘭盆節籌會 明召開首次會議

发布于 August 7, 2017
西连坡庆祝盂兰盆节永久场所。
西连坡庆祝盂兰盆节永久场所。

（古晋6日讯）西连坡2017丁酉年盂兰盆节筹备会定在下星期二晚（本月8日）于庆祝会永久场所内召开首次会议，以便对今年的庆祝会展开筹备工作，正副炉主及头家欢迎区内坡众们、各界热心人士等届时踴跃出席。
今年的西连坡盂兰盆节中元普渡胜会订在9月5日(农历七月十五/星期二)，届時将会在建竣不久的永久场所举行。
这项由西连坡众共同筹办的中元节盂兰盆节拜祭法会已办了逾30多年，都是由热心人士及大德们出钱出力去办。
盂兰盆节筹委会能拥有一个永久性的庆祝会场所，主要是在去年获得了格杜区州议员玛丁朋拨出10万令吉拨款以及历年来存款，经过总务郑贵忠的精心策划，并以最经济的方式建成该永久性场所。
完成后的中元节盂兰盆节庆祝会永久性场所，除了拥有一座室内礼堂外，同时也设有安神位永久场所，厨房等基本设施。
筹委会感谢玛丁朋州议员10万元的拨款以及前任炉主郑联茂大德的跟进，并对玛丁朋一视同仁对待各宗教信仰发展，表示崇高的敬意。
根据华人传统习俗，农历七月鬼门关大开，阳间的鬼魂会放禁出来，有后人的祭祀的鬼魂回家去接受香火供養；无主孤魂就到处游荡，徘徊于任何人跡可至的地方找东西吃，所以凡间就纷纷在这个月举行设食拜祭，施孤等。
凡间相信此举能防止它们为祸人间，又或祈求鬼魂帮助去除疫病和保佑家宅平安，因此，大大小小中元普渡胜会就这样传了开来。
以下是2017丁酉年盂兰盆节中元普渡胜会正副炉主及头家阵容：
炉主：良友傢俬木工有限公司
副炉主：钟传亮
头家：新永茂百货市场、广兴金铺钟表眼睛行、华和书局有限公司、珍宝企业、新顺发汽车修理、张雅伦、沈佩凤合家

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