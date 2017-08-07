首页 新闻 南砂新闻 陳賽明： 勿急功近利 商人經商要正直

陳賽明： 勿急功近利 商人經商要正直

发布于 August 7, 2017

（本报古晋6日讯）砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明欢迎人们通过网路行销所提供的服务和产品，不过，她奉劝有关商人做生意要秉持正直的原则，把眼光放长远，不要急功近利，否则就会好像许多快速致富的金钱游戏一样，最终崩盘。
“根据1999年消费者保护法令，在网路上经营生意的业者，必须针对所提供产品或服务提供详细的价格，包括税务和运费。此外，还要说明真实姓名、公司注册号码、电邮地址、产品和服务说明、付款方式、服务条款、运送时间。”
她说，经营生意要秉持正直的原则，要做长远的生意，不要急功近利，否则就会象许多快速致富的计划一样，最终崩盘。
陈赛明为单亲妈妈电脑训练课程主持闭幕，在会上致辞时表示，帮助清寒人士、低收入的单亲妈妈、电子爱心系统下注册的清寒家庭、家中有人领受一马援助金的人士、B40群体等目标群体。
“部门的责任是帮助这些清寒人士提高收入，甚至脱离贫穷。”
她认为，如果产品的市场行销范围受限，就需要设法把产品行销到更大的市场。
“砂州政府如今着重于数码经济，虽然有些人不是生于数码时代，对电子产品不熟悉，但是有必要掌握资讯工艺的知识，以把产品行销至更大的市场。”
她透露，城市地区单亲妈妈职场的其中一个限制，无法离开家中及交通问题，
部门会设法探讨解决有关问题，也许未来可以找一个让单亲妈妈带着子女一起上课的场所，让妈妈在上课期间，暂时把子女安置在社会发展局（KEMAS）负责经营的托育中心。
“另一个选项是，如果无法连续数天上课，那就可以在周末举行课程，直到课程完成。”
提到参与者要求配给电脑，陈赛明指出，部门将进行探讨及作出努力。不过，在这期间，她建议参与者可以先努力经营生意，再把赚到的收入存起来，以购买电脑和智能手机。
“部门也负责协调一个马来西亚消除贫穷计划（1AZAM），在该计划下将推展2个新计划，即有机种植及犀鸟之乡数码计划，有意申请参加者可联络部门。”

  • ent04

    坐林依晨大腿10分鐘 吳尊被導演轟“滾回汶萊”

    今年37岁的吴尊，不仅结婚生子，也在演艺圈闯出成绩，事业版图扩及国际大片。2005年被发掘的吴尊，一出道就挑大梁，接演偶像剧《东方茱丽叶》的男主角，这际遇对吴尊来说既幸运，在当年也…
    August 7, 2017
    0 second read
  • ent05

    泰勒絲指控鹹豬手襲臀　出庭作證槓上DJ

    泰勒丝（Taylor Swift）本周将出庭为2013年的性骚扰案作证。她指控电台DJ大卫穆勒（David Mueller）趁拍照时袭臀、性骚扰，大卫穆勒自认遭诬赖提告，双方各说各…
    August 7, 2017
    4 second read
  • ent01

    馬修麥康諾《黑塔》口碑差票房低收仍登冠

    由“恐怖大师”史蒂芬金（Stephen King）同名小说改编的电影《黑塔》（The Dark Tower）上周五于北美逾3000间戏院公映，影片遭受劣评，影评网Rotten To…
    August 7, 2017
    5 second read
载入更多相关文章
  • 西连坡庆祝盂兰盆节永久场所。

    西連坡盂蘭盆節籌會 明召開首次會議

    （古晋6日讯）西连坡2017丁酉年盂兰盆节筹备会定在下星期二晚（本月8日）于庆祝会永久场所内召开首次会议，以便对今年的庆祝会展开筹备工作，正副炉主及头家欢迎区内坡众们、各界热心人士…
    August 7, 2017
    0 second read

  • 指誤導性指控 巴魯比安炮轟承包商

    （本报古晋6日讯）诗巫一家不愿具名的房屋发展工程承包商在报章上非议砂公正党主席巴鲁比安日前对砂房屋发展局财政管理不当问题做出误导性指控，巴鲁比安今日强调本身并非凭空捏造，所带出的课…
    August 7, 2017
    0 second read
  • gg5

    巴魯比安：砂沙爭取自主權 支持希聯入主中央

    （本报古晋6日讯）砂公正党主席巴鲁比安表示，只有支持希望联盟入主中央，砂拉越和沙巴争取自主权的梦想才有可能实现。 …
    August 7, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭