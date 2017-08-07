陳賽明： 勿急功近利 商人經商要正直

（本报古晋6日讯）砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明欢迎人们通过网路行销所提供的服务和产品，不过，她奉劝有关商人做生意要秉持正直的原则，把眼光放长远，不要急功近利，否则就会好像许多快速致富的金钱游戏一样，最终崩盘。

“根据1999年消费者保护法令，在网路上经营生意的业者，必须针对所提供产品或服务提供详细的价格，包括税务和运费。此外，还要说明真实姓名、公司注册号码、电邮地址、产品和服务说明、付款方式、服务条款、运送时间。”

她说，经营生意要秉持正直的原则，要做长远的生意，不要急功近利，否则就会象许多快速致富的计划一样，最终崩盘。

陈赛明为单亲妈妈电脑训练课程主持闭幕，在会上致辞时表示，帮助清寒人士、低收入的单亲妈妈、电子爱心系统下注册的清寒家庭、家中有人领受一马援助金的人士、B40群体等目标群体。

“部门的责任是帮助这些清寒人士提高收入，甚至脱离贫穷。”

她认为，如果产品的市场行销范围受限，就需要设法把产品行销到更大的市场。

“砂州政府如今着重于数码经济，虽然有些人不是生于数码时代，对电子产品不熟悉，但是有必要掌握资讯工艺的知识，以把产品行销至更大的市场。”

她透露，城市地区单亲妈妈职场的其中一个限制，无法离开家中及交通问题，

部门会设法探讨解决有关问题，也许未来可以找一个让单亲妈妈带着子女一起上课的场所，让妈妈在上课期间，暂时把子女安置在社会发展局（KEMAS）负责经营的托育中心。

“另一个选项是，如果无法连续数天上课，那就可以在周末举行课程，直到课程完成。”

提到参与者要求配给电脑，陈赛明指出，部门将进行探讨及作出努力。不过，在这期间，她建议参与者可以先努力经营生意，再把赚到的收入存起来，以购买电脑和智能手机。

“部门也负责协调一个马来西亚消除贫穷计划（1AZAM），在该计划下将推展2个新计划，即有机种植及犀鸟之乡数码计划，有意申请参加者可联络部门。”