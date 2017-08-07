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劉寶嫦：奠定太極學會基礎 葉強師父功不可沒

发布于 August 7, 2017
在筹备会主席刘宝嫦（左3）、美里太极学会主席洪木城（右3）陪同下，新马汶黄氏太极联谊会创会元老叶强师父（左4）进行切生日蛋糕仪式。
在筹备会主席刘宝嫦（左3）、美里太极学会主席洪木城（右3）陪同下，新马汶黄氏太极联谊会创会元老叶强师父（左4）进行切生日蛋糕仪式。

（本报美里6日讯）新马汶太极及美里太极学会发展至今，叶强师父功不可没，希望黄氏太极子弟能继续努力，把黄氏太极拳道推向另一高峰。
新马汶黄氏太极联谊会创会元老叶强师父81岁庆生会筹备会主席刘宝嫦昨晚在富丽华大酒家举新的庆生晚宴上致辞时，作出上述呼吁。
她说，尤其是美里太极学会经历了创会艰辛的风雨路，奠定了坚实的基础已开花结果，即有了自己的会所，也栽培出许多教务人才，甚至声名远播到国外，享有崇高的成就与荣誉。
“叶强师父在50年前受到黄性贤大师的委托负起重任，与黄萩梅师母来到美里传授太极拳，一生热心保健事业。叶强师父的付出与贡献大家有目共睹，新马汶太极及美里太极学会的发展，有了今天的地位与规模可说是叶强师父的精心指导，亲力亲为，功不可没，希望黄氏太极子弟珍惜叶强师父的指导与黄性贤大师所传承的功夫，鼓励更多人加入一起练习。”
她继称，于去年宣布退休的叶强师父，依然非常关心黄氏弟子的日常练习，且亲自指导，对学生爱护有加。
她提醒大家不单要尊师重道和饮水思源，更不要忘记叶强师父及其他前辈曾经为该会所做出的贡献。
另外，美里太极学会主席洪木城致词时指出，该会元老叶强已进入81岁，但身体仍非常强壮，每天不辞劳苦和风雨无阻的带领大家练太极，他呼吁大家别辜负叶强的爱心。

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