首页 新闻 北砂新闻 許德忍：知識 就是財富 學習應作為永恆追求

許德忍：知識 就是財富 學習應作為永恆追求

发布于 August 7, 2017
砂华总总会长兼美里省华总会会长许德忍（左2）为《第三届全砂华总属下社团执委常识比赛》美里区比赛主持揭封仪式。陪同者包括团长古汉年（右1）、妇女组主任黄晓薇（左1）、筹备会主席林兆杰（右2）、竞赛主任刘仪龙（右3）。
砂华总总会长兼美里省华总会会长许德忍（左2）为《第三届全砂华总属下社团执委常识比赛》美里区比赛主持揭封仪式。陪同者包括团长古汉年（右1）、妇女组主任黄晓薇（左1）、筹备会主席林兆杰（右2）、竞赛主任刘仪龙（右3）。

（本报美里6日讯）“知识就是财富，知识就是力量”。砂华总总会长兼美里省华总会会长许德忍鼓励人们把学习作为永恒的人生追求。
他说，在这瞬息万变，资讯发达的知识型年代，必须坚持每天学习，多阅读书报、杂志及游览网络上的新知识，方能打开智慧的宝库。
他继指出，透过不断充实自己，才能与时代接轨，与时并进，面对更大的挑战与竞争，在激烈的环境中立于不败之地。
根据统计，我国阅读风气不理想，许德忍鼓励国人培养阅读习惯，增加对时事与常识的认识，自我增值，提高素质，塑造高尚人格，活出自己，照亮别人。
他也赞说《第三届全砂华总属下社团执委常识比赛》是一项有意义的文化活动。
另外，砂华总总会长兼美里省华总会会长许德忍今日也在美里省华总青年团团长古汉年及团委、妇女组主任黄晓薇、筹备会主席林兆杰的陪同下，在美里中华公学为砂拉越华人社团联合总会主催，砂拉越华人社团联合总会青年团主办，美里省华人社团联合会青年团同步承办《第三届全砂华总属下社团执委常识比赛》美里区比赛主持揭封仪式。

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