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指誤導性指控 巴魯比安炮轟承包商

发布于 August 7, 2017

（本报古晋6日讯）诗巫一家不愿具名的房屋发展工程承包商在报章上非议砂公正党主席巴鲁比安日前对砂房屋发展局财政管理不当问题做出误导性指控，巴鲁比安今日强调本身并非凭空捏造，所带出的课题都是以国家总稽查师报告中揭露的问题为凭据。他更忍不住反击该工程承包商只会懦弱的躲在幕后装无辜，连向公众表明身份的勇气都没有。
“本地一个英文报章报道，一家不愿具名的承包商怪我在对该公司做出指控前没有去了解事实。”
他说，他很惊讶竟然有人召开新闻发布会，但却不愿表明身份，同时也很纳闷为何采访的报章也照该承包商的意思去处理有关新闻。
“如果这名人士真的是无辜的，并否认国家总稽查师报告中揭露的问题及‘误导性资讯’，那就应该挑明身份。如果真的是无辜的话，有什么好躲藏的？无名无姓又要如何证明自己是清白的？”
也是峇卡拉兰区州议员的巴鲁比安在新闻发布会上表示，他在带出砂房屋发展局财政管理不当问题时引用的是国家总稽查师报告，不是“巴鲁比安”报告，当时也没有详细向媒体指出涉及的公司或个人。
“我竟然被指控损害一间无名无姓的公司及承包商的名誉，我想针对这项指控采取法律行动，反告对方诽谤都没办法，因为对方甚至连表明身份的勇气都没有。”
他披露，总稽查署在展开稽查工作是都有一定的作业程序，在稽查期间肯定会给有关承包商机会做出解释。如果该承包商对总稽查署的作业感到不满，认为总稽查师报告失准，那就该对总稽查署采取行动，或者考虑对总稽查署的诽谤性行为提出告诉。
“砂地方政府及房屋部长表示该部门会针对砂房屋发展局的问题作出调查，也许交给反贪会去调查会更好，毕竟反贪会是独立的第三方，可以更理想的展开调查工作。”

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