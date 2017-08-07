漢住宅區金日治安亮紅燈 聯民黨辦警民對話

三马拉汉警区主任李总辰（中）出席警民对话会时，与出席者进行对话，作为联民党三马拉汉支部主席梁威宾。

（本报古晋6日讯）三马拉汉住宅区金日治安亮红灯，联民党三马拉汉支部在获得当地警区配合下，今日下午于该支部服务所举办“警民对话会”。

联民党三马拉汉支部主席梁威宾向记者透露，该支部金日举办警民对话会主要是针对数星期前，当地有两个住宅区，即Riveria 和Triya Vista发生失窃事件。

他披露，本身在8、9年前搬到该区，由于还是新发展住宅区因此住户不多，难免也会发生偷窃事件，不过之后就没听闻有住户住家遭偷窃。

近期，又有偷窃事件的发生，因此希望能藉此对话会，通过警方传达如何在案件发生时，采取步骤，并教导民众，如何在危难中自我保护。

与此同时，三马拉汉警区主任李总辰在对话会上也表示，本身在看到报章上的失窃报导后，也亲自致电向有关报馆编辑了解详情。

他说，在打击偷窃罪案上，除了是警方的职责外，人民本身也应该有戒备之心。

他称，所谓钱财不可露眼，不应该有炫耀之心，防备之心也不可无，尽管是在自己住家范围，无论是车辆或是住家门窗都应该锁好。