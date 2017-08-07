首相與民迎東運火炬 祝大馬隊取驕人成績

东运会火炬在展开近半年的传递后，终于来到首都吉隆坡，并由首相纳吉（中）接递火炬。右为凯里。

（吉隆坡6日讯）东运会火炬抵隆市，首相与逾千民众迎火炬，全民一心祝大马队取得骄人成绩。

第29届东南亚运动会（东运会）进入倒数阶段，在今年3月5日从东南亚的其他9个国家和我国13个州属展开的“东运会火炬行”，今日终于来到最后一站，即我国首都吉隆坡。

为了迎接东运会火炬抵达隆市，首相拿督斯里纳吉特于周日起个大早，与全民聚集在我国地标性建筑物国油双峰塔（KLCC）前，迎接从雪兰莪州传递过来的东运会圣火。纳吉是于上午8时抵达国油双峰塔，他一抵步后，就与民众一齐大跳健身操，为稍后的火炬传递暖身。

除了首相，联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南与夫人拿汀斯里昂格拉妮、青年及体育部长凯里与夫人诺丽、青体部副部长拿督沙瓦拉南及吉隆坡市长拿督斯里阿敏诺丁等人也一同见证这历史性的时刻，而东运会吉祥物“里茂”（Rimau）也到现场炒热气氛。

上午9时，纳吉为“东运会火炬行”的吉隆坡首站打响头炮，成为第一名火炬手，并从国油双峰塔出发至纳萨大厦（Menara Naza），全长5.2公里，沿途纳吉也将火炬传给联邦直辖区部长东姑安南、凯里与数名国家体育选手，包括在上一届东运会体操项目取得傲人成绩的法拉、我国羽球名宿傅国强等。

值得一提的是，在抵达终点站纳萨大厦前，纳吉又接回火炬，并与夫人罗斯玛一起将火炬传递到终点站。

东运会火炬在传递至纳萨大厦后，由纳吉传递给我国前东南亚残疾运动会铅球项目的选手诺珊芸，由她负责接下来的火炬传递，而火炬会一直传递至我国另一个地标性建筑物吉隆坡塔。

即起至12日在隆展开传递

“东运会火炬行”自今日起至12日，会在隆市展开传递活动，除了国油双峰塔与吉隆坡塔，火炬会在明天传递至国能公司及旧古仔路的味之素公司，过后便会到甲洞、冼都、斯蒂亚旺沙、蕉赖，并于12日传到本届东运会的主场馆，即武吉加里尔体育馆。

第29届东南亚运动会将于这个月19日正式展开，届时来自东南亚10个国家的体育选手将会在我国首都齐聚一堂，而我国也将派出871名运动员参与404项的运动赛事，东运会开幕礼会在全新的武吉加里尔体育馆进行。