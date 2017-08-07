旺朱乃迪：聯邦憲法賦予權利 我國宗教自由

三马连新市镇圣尼可拉斯天主教堂副执事恩嘉卓（中）赠送纪念品给天主教古晋区主教拿督波利拉勃。

（本报古晋6日讯）天然资源及环境部长拿督斯里旺朱乃迪强调，本身支持把社会导向正面的一切努力，因为只有人类的善良，才能自我定位。

“教堂、庙宇、清真寺都是宗教崇拜的场所，都需要获得良好照顾，因为这些宗教都导人向善，所以我们有必要发展好这些设施，让马来西亚人在宗教的教诲下，成为一个好人。”

他说，马来西亚是个多元社会国家，光是砂州就有高达43个种族，不同种族间信仰不同宗教，无论是信奉伊斯兰或基督教，人们在联邦宪法下都被赋予自由宗教信仰的权利，我作为人民代议士，必须贯彻联邦宪法的精神。

“我不是第一次协助天主教堂，我多年来持续帮助建设不同宗教场所，并且真诚的提供协助，因为我相信，人人都有权获得人民代议士提供协助。我所做的，不过实践政府的心愿、联邦宪法的精神，不带有任何政治目的。”

也是山都望区国会议员的旺朱乃迪昨晚在三马连新市镇圣尼可拉斯天主教堂筹款晚宴上致辞时阐明，各族之间的和谐难能可贵，所以人们要异中求同。他也促请教堂管理单位善用教堂来帮助年轻一代成为有用及成功的人。

“在三马连新市镇圣尼可拉斯天主教堂获得地皮后，我向首相拿督斯里纳吉两次争取拨款，凑足了建设资金，不过教堂之后再面对土壤侵蚀等问题。我会请公共工程局设法解决教堂土壤侵蚀问题。”

另外，他表示，天主教古晋区主教拿督波利拉勃虽即将退休，但相信凭着他丰富的经验，还是可以为砂州社会做出有用的贡献。

“我们的社会还需要波利拉勃的支持与贡献，年轻一代还需要长辈辅佐。”