统计报告显示：南非白人移民海外呈加速趋势

南非统计局近日发布的一份统计报告显示，南非的白人在过去的30年中加速外流，净移出人数不断增长，已成继黑人和有色人种之后的南非第三大族群。

这份名为《年中人口估算》的报告称，在南非黑人获得执政权的1994年前后，即从1986年到2000年的15年中，南非白人净移出数量为18.44万人。从2001年到2006年的5年中，白人净移出9.52万人。此后白人净移出数的增长呈现加速趋势，分别为2006-2011年的10.39万人，2011-2016年的10.83万人。过去30年中，白人净移出数量接近50万人。

南非统计局预计，从2016年到2021年，白人净移出数量将为11.27万人。目前，南非共有白人449.35万人，占人口总数的8%，为第三大族群。

与此同时，南非的黑人向内移民的净值和人口总数却在加速增长，黑人人口达到了目前的4565.64万人，占总数的80.8%。有色人种为496.29万人，占比达到8.8%，超过白人成为第二大族群。在南非官方的族群统计中，另外一个分类是包括印度裔在内的亚裔人口，为140.91万人，占总人口的2.5%。

当地移民中介机构分析认为，越来越多的南非白人选择移民海外，主要是基于三个方面的考虑：政治原因，安全因素以及对未来的不确定性。“很多人对南非的未来没有信心，趁着还能移民，他们宁可现在就搬走。”一位移民中介说，“他们还担心因为黑人经济赋权等政策，他们的孩子将没有发展的机会。”

据移民机构透露，南非白人移民的主要目的国是澳大利亚、加拿大、英国和美国等英语国家。为了移民，这些白人必须先在当地寻找一份稳定的工作。同时，移民中介还发现一个现象，除了白人，南非经济情况较好的黑人、有色人种甚至印度人也开始咨询移民海外。