亞細安外長會議 料熱議朝核與恐怖威脅

“东南亚无核武器区”执行委员会4日召开会议前，维文医生（右2）与马来西亚外长阿尼法（左起）、缅甸外交部国务秘书觉提姆（Kyaw Tin）、泰国外交部常务秘书马泰林（Busaya Mathelin）、越南副外长阮国勇、菲律宾外长卡耶塔诺和汶莱外长林玉成，以亚细安一贯双手交叉牵手的方式拍照留影。（法新社）

（马尼拉5日综合电）朝鲜核武问题以及恐怖主义威胁，预计会主导本轮亚细安外交部长会议的讨论，过去几年引起热议的南中国海课题相对地被低调处理。

外泄的亚细安外长会议联合公报初稿，没有提及中国在南中国海的填海造岛行为，最有关联的一句话不外是敦促所有声索国“避免在引发争端的岛屿采取单方面行动，因为这可使局势更加复杂，有违和平解决纠纷、不威慑或使用武力的原则”。

文件显示，10国外长们将会“重申加强相互信任和信心的重要性，呼吁各国在开展活动时自我节制”。

中国与亚细安四个成员国菲律宾、越南、汶莱和马来西亚，存在南中国海主权纠纷。2012年，亚细安外长会议45年来首次未能发表联合公报，就是因为时任亚细安轮值主席国的柬埔寨坚持文件不可提及南中国海课题。

不过，在2013年入禀海牙国际仲裁庭，要求对南中国海海洋权益做出裁断的菲律宾，在总统杜特蒂上台后，决定把裁决搁置一边。国际仲裁庭去年否定了中国宣称拥有几乎整个南中国海主权的立场，担任亚细安主席国的老挝，当时所发表的外长联合公报虽没有提起仲裁案，却有八个段落对南中国海局势表达“严重关切”。

菲律宾外交部长卡耶塔诺昨天设晚宴招待到访的亚细安外长。他接受媒体访问时说，各国的关注点不同，必须在确保亚细安区域和平稳定的前提下，推进国家自身的利益，也须制定反映现实情况的声明。然而，他相信重视共识的亚细安，必定能透过讨论，就南中国海议题达到共识。

《南中国海行为准则》框架

草案将在会议上认可

亚细安10国和中国外长预计在明天召开的亚细安-中国外长会议上，认可双方在5月达成的《南中国海行为准则》（Code of Conduct，简称COC）框架草案，外长们预计也将随之指示官员们接下来应采取什么行动，包括以框架为基础，尽快为制定COC启动谈判机制。新加坡目前是亚细安—中国关系协调国。

《联合早报》此前报道，媒体间流传的COC框架文本显示，各方要把准则打造成“以规则为依据的框架”，引导各方在南中国海的行为，促进海上合作并为和平解决纠纷营造有利环境。与《南中国海各方行为宣言》一样，准则将不是解决领土纠纷或划定海洋界线的工具。

近日在马尼拉媒体间流传的框架草案文本，与之前的版本一致，同样没有明确提及其法律约束力。

除了亚细安-中国会议，这回亚细安同对话伙伴的系列会议中，亚细安区域论坛也备受关注。

这个现有27个成员的组织，旨在透过对话途径促进互信，缓解冷战后安全环境的不确定因素。

美要求东南亚各国齐谴责朝鲜

美国在亚细安区域论坛后天举行前几天，要求东南亚各国把与朝鲜的外交联系和交流降格，并在论坛上齐声谴责朝鲜。

对此，卡耶塔诺说，他会与其他亚细安外长讨论如何就美国的要求，达成一致的决定。针对把朝鲜逐出亚细安区域论坛的建议，他认为论坛是朝鲜唯一参加的区域安全课题对话平台，但“朝鲜也不能透过频频发射导弹来迫使有关国家回到谈判桌上”。

新加坡外长维文医生目前在马尼拉出席会议，他昨晚也出席了欢迎晚宴，并在场边与印度尼西亚外长雷特诺会晤。