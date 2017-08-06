碼頭工人罷工 印尼最大集裝箱碼頭停擺

（雅加达5日综合电）印度尼西亚最大集装箱港口雅加达国际集装箱码头的好几百名工人集体罢工，导致码头从前天开始完全停摆，一些货轮的装运被迫转移到其他港口卸货。

雅加达国际集装箱码头工会秘书长费曼斯亚周五告诉法新社，罢工行动将持续一个星期，参与罢工的码头工人多达700人。

不满花红大幅下降42.5%

据费曼斯亚透露，本次罢工的主因之一是员工去年获得的花红比一年前大幅下降了42.5%，这引起广泛不满。

印尼物流协会表示，此次工潮对印尼的海运进出口造成很大的影响。

协会主席马斯塔说：“这种不确定因素将对印尼的出口业造成不利影响，因为外国投资者将转向其他国家。”

印尼当局否认罢工行动导致码头完全瘫痪。印尼交通部一名负责海上交通的官员哈沙尼说，一些货轮的装运已被转移到另外四个港口卸货。

位于雅加达北部丹戎不碌港（Tanjung Priok Port）的雅加达国际集装箱码头是印尼最大的港口运营商，由和记黄埔港口和印尼港务局第二分局合资，分别占51%和49%的股份。

今年5月，那里的码头工人就曾计划罢工，当时是为了抗议政府延长与和记黄埔集团的合作。他们认为，这将损害码头工人和国家的利益。

有关合约将于2019年到期，印尼国营港口公司Pelindo II一直都准备继续与和记黄埔港口集团合作，将合约延长至2039年。

此项决定招致广泛批评，印尼众议院自2015年便开始就有关决策展开调查。

印尼财政稽查署（BPK）今年6月表示，延长合约可能导致国家蒙受高达4万亿印尼盾（约4亿新元）的经济损失，并称有关决定未经股东同意，也未获得印尼交通部批准。

雅加达国际集装箱码头工会主席哈金则说，延长合约导致员工的花红和津贴减少了54%。他指出：“我们其实也不想罢工，但没有其他选择。”

哈金表示，如果劳资双方能够就问题取得和解，罢工行动将提前结束。

雅加达国际集装箱码头副总经理埃里凡说，其实公司方面已履行对员工的所有义务，并已在今年4月发放花红。

他指出，花红比一年前少是因为公司的操作费增加了，利润降低了，所以无法满足员工的要求。

埃里凡表示，码头的装卸工作已转移到其他港口进行。“我们的应急计划进行得非常顺利。我们将继续与港务局，以及其他相关方面合作，确保丹戎不碌港的业务如常运作，以免对经济活动造成进一步干扰。”