律師背景前政治人物疑詐財 40萬兜售藍登記

林立迎（左1）陪同江观松在警局投报；右起为游佳豪、林荣华、刘永山、江观松及刘天球。

（吉隆坡5日讯）大马“蓝登记”以40万令吉“兜售”找买主？

一名律师背景前政坛人物被指向一名中国女商人献议，有管道能以40万令吉为对方取得一张蓝登记（大马卡），对方不疑有诈，汇款“头期”16万令吉后却面对对方施拖字诀，最终在怀疑遭诈骗下通过“牵线人”向警投报。

中国女商汇款后被拖延

该王姓女商人原本计划来马投资，在大马第二家园计划下（MM2H）迁居大马，唯却在该律师背景前政坛人物献议下，交出巨款，以便可成为我国公民，不料说好的至少40天可到手的蓝登记，却拖至迄今逾半年后，还是盼不到，耗尽对方耐心。

该女商人在周六通过其在马的“牵线人”，在泗岩沫国会议员林立迎、等陪同下向百乐镇警局投报怀疑在诈骗下成为受害人。

该女商人与牵线人江观松有一些远房亲戚关系，后者又与律师背景前政治人物为密友，辗转通过对方告知有管道获取蓝登记；有关律师背景的前政坛人物在获悉女商人要加入第二家园计划，毛遂自荐说只须交出40万令吉作为内政部疏通开销，可在介于40至60天取得蓝登记。对方还拍胸膛说与现内政部长拿督斯里阿末扎希熟络，令人难以生疑。

女商在今年1月起至5月从国外汇款高达16万5000令吉，在今年5月甚至来马在有关律师陪同下在移民局办理手续，然而遭对方“游花园”，蓝登记没有下文，对方甚至在上个月再开口索取2万5000令吉，女商人不从，反之对来马已丧失信心，甚至也暂时不想第二家园计划。

牵线人江观松（68岁）为一名木材商，他在记者会上道出始末，他说，女商名王晓东，约50多岁，对方原本要来马投资，如购买酒店产业等，如今却打退堂鼓，暂时不想来马投资及加入第二家园计划。

他说在今年1月与律师背景政治人物及后者叔父陪同下，获献议可为女商取得蓝登记，说只要交出钱作为疏通打发即可，开始时他们也有怀疑，然最终却选择相信对方。

律师背景前政治人物的叔父（64岁）指出，由于有关事件已连累及其好友，所以他必须站出来要求其侄子出面交代，他不解对方为何连他这个叔叔也要蒙蔽；他说与其侄子多次私讯，甚至告知将会陪同报警，对方在私讯中也说报警将最终把事件闹上法庭，也会将事件搞砸。