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與友人酒吧喝酒 拿督斯里 摔杯砸傷情侶

发布于 August 6, 2017
杜康维因遭酒杯砸中头部，导致在医院昏迷1天。
杜康维因遭酒杯砸中头部，导致在医院昏迷1天。

（巴生5日讯）“拿督斯里”商人和友人酒吧喝酒闹事，摔杯致伤华裔情侣，男子头部更缝了逾60针。

男头部缝逾60针
女脸部遭玻璃刮伤
这起事件发生在上个月31日的晚间8时许，一对华裔情侣和友人在巴生武吉拉惹的一家酒吧喝酒聊天，却惨遭邻桌拥有“拿督斯里”头衔的商人和其友人摔杯闹事，导致女事主脸部遭玻璃刮伤，男事主的头部更缝了逾60针，今日双双在巴生社会工作者陈彼得的陪同下，召开记者会揭露此事，并表示将寻求法律途径，起诉“拿督斯里”商人。

不满邻座玩游戏吵闹
拿督斯里警告起冲突
这起事件的男事主杜康维（33岁）披露，事发当时他、女友及2名友人在酒吧喝酒及玩游戏，岂知却引起隔壁桌的不满，跑过来给予警告。
“我们当时只是在玩游戏，可能声音有点太大声，引起隔壁桌的不满，他们那桌有超过10个人，第一次是3名男子跑过来给警告，而我们当下就做出道歉。过后，我们在那间酒吧当女侍应的友人过来，问我们刚刚发生了什么事，然后我们就叙述了一遍。孰不知，我们在讲述刚刚发生事情的经过时，‘拿督斯里’商人好像听到我们的谈话，就跑过来要跟我们起冲突。”
“我们见状后，就告诉2名友人先离开，我们买单后就离开。当我们准备买单时，我们的女侍应生友人过来跟我们说，给她一个面子，不要把当晚的事情放在心上。可是我朋友的话还没说完，一个杯子就摔在我们的面前，当时我们看到是‘拿督斯里’商人先摔杯，后来他的4至5名友人也跟着摔杯，而且杯子是直接砸在我的头部。”
他说，当杯子砸在他头部后，他便直接倒在酒吧，过后就记不清其他事情了。
杜康维女友张淑珺（31岁）续说，当杯子打在其男友头部后，男友的头部便开始流血，且血流不止，过后其男友就直接昏迷，是由酒吧工作人员载送其男友到巴生KPJ专科医院。
“‘拿督斯里’商人和他的朋友看到我男子头部流血，要准备送进医院后，便想离开酒吧，还好这时警方到了，才阻止他们离开。”“除了我男朋友头部严重受伤，我的脸部也被杯子的玻璃割伤，医生说未来可能会留下疤痕。”
她指出，其男友在医院昏迷了一天后才苏醒，并且于昨日（4日）才出院。
张淑珺也说，她过后向在该酒吧的友人询问后，才发现原来“拿督斯里”商人是该酒吧的常客，惟不晓得是否是第一次喝酒闹事。

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