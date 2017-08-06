扎希： 願接受反貪調查 敦馬家族敢嗎？

阿末扎希(右2)移交14万3000令吉模拟支票予华玲30所学校，左2为阿都阿兹。

（吉打华玲5日讯）针对前首相敦马哈迪指其拥有2亿3000万令吉存款一事，副首相拿督斯里阿末扎希表示愿意接受反贪会调查，也促请敦马及其家族接受同样的调查。

他说，既然被敦马诬蔑，他就应该做出回应。他指出，自己坐拥这笔财产并不为过，因为在担任巫青团长时未有任何官职，同时身兼3家上市公司首席执行员及国民储蓄银行主席高职，而自己当时也是一名商人。

本身愿意接受调查

提及于1985年11月19日在华玲市镇默马里新村爆发的浴血事件；他说，时任首相敦马人在国内，但为了逃避责任，却骗说在中国，由当时担任副揆的慕沙希淡因此吃死猫，他重提往事是希望国民看清及揭穿敦马的卢山真面目。

副揆是于周六为华玲巫统代表大会主持开幕时，针对敦马的指责，作出回应。

證明沒有說謊 可到清真寺發誓

阿末扎希说，为证明他拥有2015会见敦马欲推翻纳吉的录音，他做好到任何清真寺发誓的准备，以证明自己没有说谎。

他是迎合巫统华玲区部主席拿督斯里阿都阿兹在会上要求前首相敦马针对推翻纳吉一事，到清真寺发誓谈话时，这么表示。

“我担任副首相一职约10天，前首相敦马数次要求与我会面，并提及欲推翻纳吉计划，当时我基于尊重他，而前往会面。”

他说，敦马是欲推翻纳吉的策划人，现在却歪曲事实，把推翻纳吉的策划人赖在他身上。“如果人家丢粪给你，你丢回给他是没有错的。”