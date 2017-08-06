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副揆被指擁逾2億 反貪會未接投報

发布于 August 6, 2017
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（槟城5日讯）大马反贪污委员会首席专员拿督祖基菲里阿末指，副首相拿督斯里阿末扎希银行户头被指曾有2亿3000万令吉一事，只是媒体报道的”故事”而已，至今没任何人向反贪会投报，倘若有证据证明及有人投报，该会将据程序展开调查。
前首相敦馬哈迪指阿末扎希银行户头内曾有2亿3000万令吉一事，成为近日政坛热议话题。祖基菲里阿末周六出席大马监督反贪会（MCW）首次举行的常年大会开幕礼后，受记者询及上述事件时，如是回应。
此外，在媒体询及随着7人被捕，助查联邦土地发展局（FELDA）旗下的联土局投资机构（FIC）以高价在外国投资购买酒店案后，是否还会再逮捕其他人时，他要求媒体”静候佳音”，有任何消息会另再公布。针对槟州国阵党员欲另外签署反贪宣言，祖基菲里阿末表示任何机构要签署反贪宣言，他将无任欢迎并会接受邀请。
此外，祖基菲里阿末在主持大会开幕时致词表示，反贪会每年所获得的拨款都在减少，尤其今年是被削减得最少的一年。他表示，有人曾调侃他孤军作战，但现今在获得大马监督反贪会支持下，相信将越战越勇。他希望我国人民朝向共同的目标，即拒绝贪污、勇敢向贪污说不，以达到零贪污。
“即便有些民众非常讨厌贪污，但遇上一些事情时都选择贪污。如今这种贪污迹象已成为’文化’，要在一时之间改变是很难的事，希望在未来的3年内，可以逐渐减少。
大马监督反贪会主席哈芝扎伊斯表示，昨晚签署的反贪宣言会获得各界非政府组织参与，令他感到十分惊讶，这对刚成立不久的组织来说是难得的事。他表示将给予大马反贪会全力的配合，一起打击贪污。

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