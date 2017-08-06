災委會瘋狗症講座 逾300人參與

诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员（右3）等人合影，右起为诗巫副省长黄希胜、诗巫省灾难管理委员会主席兼诗巫省长许赞麒、诗巫省卫生局局长莫哈末莱益斯医生、诗巫省兽医局副局长安东尼及诗巫中央医院院长严慧文。

（本报诗巫5日讯）诗巫省灾难管理委员会于今午主办疯狗症醒觉讲座，获得逾300人参与，反应十分热烈。

同时，诗巫区国会议员林财耀、南兰区国会议员刘强燕、柏拉旺区州议员黄培根、武吉阿瑟区州议员郑爱鸰律师、诗巫省华团会长江贤钦等人都出席聆听讲座。

诗巫省灾难管理委员会主席兼诗巫省长许赞麒指出，虽然目前诗巫还未有疯狗症的病例，但是民众仍然要做足防范措施，以及掌握疯狗症的基本知识。

“举办这项活动的目的，是要让民众对疯狗症有更深入的认知及提高民众的醒觉意识。”

他对于该委员会所邀请的民防局、一马社区属下的睦邻委员会、社区领袖、国州议员、地方议员、屋长、村长、政府部门的代表等人，皆踊跃出席疯狗症醒觉讲座感到欣慰。

许赞麒表明希望出席者能清楚的了解疯狗症的基本知识，因为他们在返回各自工作岗位后，要执行重要的任务，即将今午所吸收到的资讯传递给他们负责范围的人民，让民众对疯狗症都拥有基本的认识。