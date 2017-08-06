聖心中學遷校半世紀慶典 許德光：教育不能落後 只要我活著就不再遷校

圣心中学董事长兼天主教诗巫教区主教许德光（左1）主持迁校五十周年历史走廊开幕仪式。

（本报诗巫5日讯）圣心中学董事长兼天主教诗巫教区主教许德光希望该校在董事部、家教协会、校友会及校方等方面的合作下，能够继续在教育上荣耀上帝的名。他强调，教育是经济的巨大力量，因此教育是不能够被落后的。

他在该校迁校五十周年纪念庆典上致辞时，表示现今校址是该校第三次迁校，希望以后不会再度迁校。

他承诺在他还活着时，不会为该校进行迁校。

许德光表示，50年前教会给出的那片地，没有人会预料到今日会变成黄金地段，所幸路名（Mission Road）还在。

他称，当年有人建议搬迁教会到其他地方，然而却被人阻止，因此现今教会仅剩如今的一小片土地。

他感谢1988年毕业生将该校的旧教员室翻新并改造成资源中心，成为一处给予学生学习上良好之处。

他对于每年的毕业生聚会都受到很深的感动，因为每一届的毕业生都尽力的要为学校作些什么，展现出团结与圣心的精神。

与此同时，该校校长张羽希望该校能够维持学术与非学术上的表现，并且成为家长们唯一选择的学校。

他也希望该校能够成为全国最好的学校，虽然该校已经成为全国最好的学校。

他亦希望圣心的精神能够持续下去。他呼吁教师们必须要深触学生们的心与思想。

张羽表示，该校曾进行3项庆典活动，首次是创校七十五周年，第二次是2002年主办创校百周年庆，而今年迈入创校115年，同时也庆祝迁校五十周年纪念。

許修增冀聖心中學

永遠都是卓越學府

（本报诗巫5日讯）圣心中学迁校五十周年筹备会主席兼校董秘书许修增博士希望该校能够永远成为一所卓越教育的学府。

他指出，若非创办人神父Mill Hill、De Lasalle修士、教师及职员们，就没有今日的圣心中学。他说，因着他们超过115年的无私奉献，让该校成为不一样的学校，持续达成里程碑并且提供超过一世纪的卓越教育。

他呼吁大家要深思该校未来50年或100年的发展，以在2102年，即85年后的创校两百周年庆典上，那时的校长是如何的介绍今日的董事部等人的创举与贡献。

他表明这是很难预知的，因为社会在面对科学、科技、文化与信仰上的进步所带来的变化。

许修增在该校迁校五十周年纪念庆典上致辞时，表示配合这项从美申路搬迁至乌驿路的迁校庆典，他们也举办一系列的活动。

他称，该校于1967年5月30日正式从美申路搬迁至如今的乌驿路。他解释，当年因在De Lasalle修士管理下有着很高的教育水准，以致学生人数不断增加，校方就想搬迁至较大面积的土地，以便能够招收更多的学生。

他表示，校长Adrian修士就肩负此重任，并在神父Chin、Kong Sung Seng等人的协助下，找到如今的地点。

他续称，他们就开始分阶段开建设新学校，于1967年进行大转变，于当年5月30日在7辆罗厘车载送及师生们搬运下，于当天上午10时完成所有搬迁的工作。

许修增也为着在迁校50年后，该校在体育及学术上所取得的成就而感到骄傲，特别是于2016年大马高级教育文凭考试的成绩冠居全国。