首页 新闻 联合即时 联合国安理会通过新决议对朝鲜实施更严厉制裁

联合国安理会通过新决议对朝鲜实施更严厉制裁

发布于 August 6, 2017

联合国安理会5日一致通过第2371号决议，在进出口、劳务输出、金融等方面对朝鲜实施更加严厉的制裁措施，并将更多朝鲜个人和实体纳入制裁名单。
根据决议规定，所有国家都不能以任何方式从朝鲜进口煤、铁、铁矿石等产品。决议对朝鲜劳务输出加以限制，要求所有联合国成员国均不得增加本国接纳的朝鲜劳工数量。在金融方面，决议要求各国禁止新开设与朝鲜实体或个人的合资企业，也禁止追加投资扩大现有合资企业规模。决议还将9名朝鲜籍个人纳入旅行禁令和资产冻结名单，对3家朝鲜金融机构和1家从事劳务输出的企业实施资产冻结。
决议同时强调，无意对经济活动与合作、粮食和人道主义援助等决议未禁止活动产生不利影响。
决议称，朝鲜正在进行的核导活动进一步加剧朝鲜半岛区域内外的紧张局势，国际和平与安全受到明显威胁，安理会对此表示最严重关切。决议对朝鲜7月两次发射弹道导弹进行最强烈谴责。决议呼吁恢复六方会谈，重申支持六方在“9•19”共同声明中的承诺；表示安理会承诺以和平、外交和政治方式解决半岛问题。决议还明确表示，安理会将在朝鲜再次进行核试验或发射活动时进一步采取重大措施。
美国常驻联合国代表黑莉在决议通过后发言称，这一决议是安理会迈出的“团结一致、强有力的一步”。她称这一决议是对朝鲜“最严厉”的一揽子制裁计划，“朝鲜必须为追求核导计划付出代价。”黑莉还对中国常驻联合国代表团为这一决议做出的努力表示了感谢。
黑莉还说，美国及其盟国在半岛周边区域进行的军事演习公开透明，完全以防御为目的，美国不会停止相关演习。
中国常驻联合国代表刘结一表示，中国始终坚持实现朝鲜半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题，反对半岛生乱生战。中方认为，这些是安理会第2371号决议的根本目的。安理会协商一致通过这个决议，表明了国际社会对半岛核问题的一致立场。他呼吁各方切实全面、严格履行安理会决议规定的各项义务。
俄罗斯常驻联合国代表瓦西里•涅边贾说，朝鲜的核导活动威胁到周边安全，安理会有必要采取措施敦促其回到无核化的道路上。他同时指出，由于美国及其盟国的军事演习等行为，朝鲜认为自身安全受到威胁，仅通过制裁向朝鲜施压很难真正解决问题。

  • ent01

    崔真實女兒自爆遭外婆虐待

    韩星崔真实于9年前疑抑郁症自杀离世后，其胞弟和前夫后来亦相继自杀身亡。崔真实跟前夫所生的一对子女跟随外婆生活，当中现年14岁的女儿崔准熙昨日在社交网发千字文，自爆从小学起便受外婆的…
    August 6, 2017
    0 second read
  • ent02

    木村自爆遭A貨冒充約未成年少女喝酒

    【东京6日讯】 杰尼斯天王木村拓哉前晚在自己的广播节目《木村拓哉的WHAT’S UP SMAP》以“捕获假木村拓哉”为主题，要求听众分享曾碰过的“假木村”故事。其中一封信件中，指出…
    August 6, 2017
    2 second read
  • ent03

    張柏芝瘋了？！推2子上火線 拍片祝福鋒菲戀

    张柏芝与谢霆锋离婚6年，一直都被外界质疑她对前夫难忘情，日前更因为在网上不停提及8月8日（王菲生日），被误解成记恨情敌王菲，令她忍无可忍，除了特地发声明强调“不是情敌，没有记恨。从…
    August 6, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 安理会通过涉朝新决议 刘结一阐述中方立场

    联合国安理会5日一致通过关于朝鲜半岛问题的第2371号决议。中国常驻联合国代表刘结一在决议通过后阐述中方有关立场。 …
    August 6, 2017
    0 second read
  • WhatsApp Image 2017-08-05 at 4.13.04 PM

    沈桂賢：房屋部數百萬處理不當 下令徹查或交反貪會

    针对总稽查司报告揭露砂州房屋部有数百万令吉处理不当问题，砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤表示已指示展开内部调查。他表示，内部调查完成后若有必要，会将事件交给警方或反贪污委员会展开进一…
    August 5, 2017
    0 second read
  • 170805FB01-a

    汶水村再遭祝融

    汶莱水村昨晚9时间许再度传出严重火灾事故，多家木屋在大火中被烧毁，多个家庭也因此失去家园。消防与拯救局目前仍对火灾的破坏进行评估。 …
    August 5, 2017
    0 second read
Load More In 联合即时
评论功能已关闭