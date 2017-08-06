联合国安理会通过新决议对朝鲜实施更严厉制裁

联合国安理会5日一致通过第2371号决议，在进出口、劳务输出、金融等方面对朝鲜实施更加严厉的制裁措施，并将更多朝鲜个人和实体纳入制裁名单。

根据决议规定，所有国家都不能以任何方式从朝鲜进口煤、铁、铁矿石等产品。决议对朝鲜劳务输出加以限制，要求所有联合国成员国均不得增加本国接纳的朝鲜劳工数量。在金融方面，决议要求各国禁止新开设与朝鲜实体或个人的合资企业，也禁止追加投资扩大现有合资企业规模。决议还将9名朝鲜籍个人纳入旅行禁令和资产冻结名单，对3家朝鲜金融机构和1家从事劳务输出的企业实施资产冻结。

决议同时强调，无意对经济活动与合作、粮食和人道主义援助等决议未禁止活动产生不利影响。

决议称，朝鲜正在进行的核导活动进一步加剧朝鲜半岛区域内外的紧张局势，国际和平与安全受到明显威胁，安理会对此表示最严重关切。决议对朝鲜7月两次发射弹道导弹进行最强烈谴责。决议呼吁恢复六方会谈，重申支持六方在“9•19”共同声明中的承诺；表示安理会承诺以和平、外交和政治方式解决半岛问题。决议还明确表示，安理会将在朝鲜再次进行核试验或发射活动时进一步采取重大措施。

美国常驻联合国代表黑莉在决议通过后发言称，这一决议是安理会迈出的“团结一致、强有力的一步”。她称这一决议是对朝鲜“最严厉”的一揽子制裁计划，“朝鲜必须为追求核导计划付出代价。”黑莉还对中国常驻联合国代表团为这一决议做出的努力表示了感谢。

黑莉还说，美国及其盟国在半岛周边区域进行的军事演习公开透明，完全以防御为目的，美国不会停止相关演习。

中国常驻联合国代表刘结一表示，中国始终坚持实现朝鲜半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题，反对半岛生乱生战。中方认为，这些是安理会第2371号决议的根本目的。安理会协商一致通过这个决议，表明了国际社会对半岛核问题的一致立场。他呼吁各方切实全面、严格履行安理会决议规定的各项义务。

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里•涅边贾说，朝鲜的核导活动威胁到周边安全，安理会有必要采取措施敦促其回到无核化的道路上。他同时指出，由于美国及其盟国的军事演习等行为，朝鲜认为自身安全受到威胁，仅通过制裁向朝鲜施压很难真正解决问题。