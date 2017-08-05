歐美服務業擴張 唱旺下半年

（纽约4日讯）欧美7月服务业景气大致维持扩张，成为全球经济下半年表现的好兆头。美国失业人数也持续下滑，显示劳动市场渐趋紧俏，带动美元3日盘中走稳。

美国供给管理协会（ISM）公布，7月非制造业指数降至53.9，低于市场预估，也是去年8月来最低，但仍高于象征景气荣枯线的50。Markit公司公布的美国7月服务业最新采购经理人指数（PMI）则攀升至54.7，为1月来最高。

同日发布的数据显示，美国企业7月新裁员比去年同期锐减37.6%，在7月29日止当周首次申请失业救济金人数经调整后也减少5,000人至24万人，都显示劳动市场渐趋紧俏。美元指数3日小升0.2%至93.038。

此外，IHS Markit 3日公布，欧元区7月制造业与服务业综合PMI终值为55.7，分别低于6月的56.3和初估的55.8。2013年中以来，该指数一直高于象征景气荣枯分界的50。

IHS Markit首席经济学家威廉森说：“这项调查显示，7月成长步调稍稍降温，但商业景气仍呈现一幅令人鼓舞的乐观景象。”

威廉森表示，最新数据指向欧元区第3季经济成长率可达0.6%，平官方1日公布的第2季成长率初估值。路透访调经济学家上月平均预测成长率为0.4%。

上月欧元区PMI主要受德国与法国的表现欠佳拖累。德国服务业景气减缓至十个月最低，法国民间景气扩张进一步减速。西班牙服务业PMI上月也下滑。欧元区四大经济体中，仅义大利7月成长脚步加快。

英国7月IHS Markit／CIPS服务业PMI则升至53.8，高于6月的四个月低点53.4，且略高于经济学家预期，但仍低于长期均值，反映英国经济仍未充分重拾动能，这也强化了英国央行（BoE）维持利率不变的论据。威廉森说，最新数据显示英国第3季经济成长率可达0.3%，与第2季相同，仍是“稳定但缓慢”扩张步调。