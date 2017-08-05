英利率不動 捷克升至0.25%

（伦敦4日讯）英格兰银行（央行）3日决议维持基准利率在0.25%的历史低点，但支持升息的官员减少，央行也下修经济成长及工资成长预估，拖累英镑对美元3日盘中重贬约0.9%。捷克央行同日则升息至0.25%，开启欧洲货币紧缩的第一枪。

英国央行以六票赞成、对两票反对，维持利率不变；两名反对者支持升息。这次支持升息的官员比上次的三人少一人。

央行也调降今、明两年的经济成长率预估，今年由1.9%下修到1.7%，明年下修0.1个百分点到1.6%；此经济预估仍假定“脱欧”谈判能顺利进行。英镑兑美元3日盘中重贬0.9%至1.3112美元，贬破1.32美元价位。央行预期，英镑贬值及全球成长增强将有利出口，但“脱欧”谈判所引发的不确定性却拖累经济成长。

英国通膨率预料将于今年10月达到3%的顶峰，央行维持全年预估在2.8%，明年预估值则上修0.1个百分点到2.5%。央行说，须回应通膨率超过2%目标及国内物价升压沈重，若经济表现符合预期，基准利率须上升到比市场预期的水准“更高一些”。

此外，捷克央行3日升息0.2个百分点，成为第一个升息的欧盟成员国央行。