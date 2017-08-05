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作為外匯儲備 歐洲央行持值5億歐元人民幣

发布于 August 5, 2017

（综合4外电报道）有史以来第一次，欧洲央行开始持有人民币外汇储备了！在美联储加息之前，6月13日，欧洲央行突然宣布：增持价值5亿欧元的人民币作为外汇储备。这是欧洲央行首次持有人民币外汇储备。
欧洲央行于周二（13日）发布声明称，欧洲央行已完成规模相当于5亿欧元的人民币外汇储备投资，这意味着，欧洲认可了人民币越来越重要的国际货币角色，也反映出，中国作为欧元区最大的贸易伙伴之一，重要性正在不断提升。
据美国《华尔街日报》、英国《金融时报》等外媒称，5亿欧元的人民币外汇储备投资是欧洲央行首次对人民币进行外汇储备投资。
英国《金融时报》称，虽然5亿欧元的金额对欧洲央行680亿欧元的外汇储备规模来说并不算多，但其购入人民币资产，反映出欧洲正越来越多地接受中国的“全球经济超级大国”地位，也流露出希望与其建立更广泛、更密切合作伙伴关系的意图。
而欧洲央行此次对人民币的投资，也是迄今为止对人民币投资力度最大的中央银行。此外，这也是欧洲央行首次将人民币纳入其外汇储备。
只要欧洲将人民币纳入储备货币，那么接下来会越来越多的国家将人民币纳入储备货币，这将使得人民币在国际化的道路上大大推进。
要想成为世界性的储备货币，必须要付出巨大的努力，是数十年、甚至是数百年努力，才能换来的，货币的国际化，实际上就是国家竞争的结果，只有最强者才能脱颖而出。

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