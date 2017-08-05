祭301引爆美中貿易戰 特朗普騎虎難下

（本报美里4日整理报道）美国媒体报导，美国总统特朗普原订明天将援引“1974年贸易法”301条款调查中国一事将延期。学者认为，特朗普想矫正中国不公平贸易作为是好消息，但做法应更细腻且具战略性。

CNBC今天引述白宫官员的话指出，特朗普原订明天将签署备忘录，要求美国贸易代表署（USTR）启动对中国要求美国公司分享科技机密才能进入中国市场准入障碍展开调查，但官员说，原订时程延后，却未说明原因，也未说明将延至何时举行。

美中恐掀贸易战的烟硝味早就很浓，不只是特朗普选举期间对中国与美国的不公平贸易大肆批评，特朗普的前任、前总统欧巴马，对中国的贸易行为也一直很关切，才提出希望借由跨太平洋伙伴协定（TPP）、升级与主导经贸规则。

另外，中国多年来名列USTR针对智慧财产权保护的“特别301报告”优先观察名单榜上，今年也不例外。

而特朗普最新一次剑指中国的贸易不公，更与北韩问题挂勾，他7月底在推特上更说，对中国“非常失望”，中国每年透过贸易赚上千亿美元，在北韩问题上却“光说不练”、“什么都没做”。

美国贸易法的301条款，让美国总统有庞大权力、可针对美国认定存在不公平贸易关系的贸易伙伴展开调查，祭出关税惩罚。

1980年代，日本是美国启动301条款调查的主要对象，而美国过去也曾将台湾名列特别301的优先观察名单上，光是列名，就对台湾在智慧财产权保护上的推动构成极大压力。

不过，资料显示，世界贸易组织（WTO）成立后，美国就未再动用301条款发动贸易制裁措施，因为这类单方面的制裁行动，并非透过WTO现有争端解决机制，有违WTO规则。

特朗普政府则对多边贸易体系、尤其是WTO没有好感，认为WTO没有效率，对美国也不公平。

不过，美国学者认为，想单刀直入以惩罚性关税、矫正中国的不公平贸易，这不是聪明举动。

战略暨国际研究中心（CSIS）经济学者甘思德（Scott Kennedy）就撰文指出，美国需要有全面性的战略思维，而不是简单采取恶化与其他国家关系的方式，特朗普应避免没有成果的冲突。

他说，特朗普一次与太多国家为敌，如果特朗普想把解决美中经贸问题当作优先要务，就该把美国与欧洲、甚至与中国邻国的贸易关系处理得和缓些，美国应与世界各国联手，同声关切中国的经济发展应依照国际规则，才能“让中国感到孤立，而非美国”。

除了中国，特朗普对美国钢铁产业受到日本及欧洲国家，如德国的产品涌入美国，有不少批评，外界也都关注，特朗普可能为振兴美国的钢铁产业，对上述国家企业祭出惩罚性关税。