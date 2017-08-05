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加名將無奈傷退世田賽 博爾特百米衛冕更有利

发布于 August 5, 2017

（伦敦4日综合电）田径世锦赛周六于伦敦点燃战火，牙买加“闪电”博尔特将以此作为告别选生生涯的一役，格外受瞩目，连他的竞争对手动向都受到重视，对手之一的加拿大名将安德烈·德格拉斯因腿伤退赛，媒体纷纷预测，博尔特的卫冕之路将更轻松。

加拿大田径协会发表声明，宣布该国短跑名将德格拉斯在周一的训练中意外拉伤大腿，经过了两次治疗诊断后不得不做出退出田径世锦赛的决定。这样一来，将在伦敦迎来谢幕战的博尔特也就少了一名劲敌。
“100米项目是我今年一整年训练的重心所在，我也迎来了职业生涯中状态最好的时候，原本我憧憬着在伦敦与世界级的高手们展开较量。如今失去了这样的机会，对我来说是难以想象的，但这也是我不得不接受的现实。”22岁的德格拉斯不论是在100米还是200米项目上都是奖牌的有力竞争者。去年的里约奥运会上，他勇夺100米铜牌；在200米，这个博尔特最喜欢的项目中，德格拉斯不敌“闪电”屈居亚军。当时半决赛的最后50米，博尔特还回头看他，极度受压迫的画面，也成为该届奥运最令人难忘的镜头之一。

博彩公司看好闪电夺冠

随着德格拉斯退出世锦赛，博彩公司更新了夺冠赔率，他们非常看好博尔特这次在伦敦碗能继续卫冕男子100米冠军，“威廉希尔”为他开出了1赔1.33的赔率，bwin必赢为博尔特开出的夺冠赔率为1赔1.444。博尔特的师弟布雷克是1赔7，美国35岁老将加特林是1赔8，美国新星科尔曼是1赔12、南非名将斯宾塞是1赔41。苏炳添的赔率是1赔201。

天賦異稟 節奏感 強勢起跑
3大優勢讓博爾特快如閃電

博尔特在伦敦世锦赛上迎来谢幕之战，他被称为“世界上跑得最快的人”，世人无不好奇他成功的原因。英国《天空体育》用博尔特缔造出的数据和事实说话，找出这位传奇是如何征服世界。

自1977年百米大战使用电子自动计时，从海耶斯10秒06到2007年鲍威尔9秒74，世界纪录平均每年不过提升0.008秒。然而博尔特2008年跑出9秒72和9秒69，2009年缔造9秒58，成为第一位以超过0.1秒的方式去打破世界纪录的飞人。

这首先源于博尔特无与伦比的节奏感，拿9秒58纪录为例，平均速度是23.35英里/小时，每秒完成10.44米，60米到80米速度为27.79英里/小时，达到人类最高时速。更值得一提的是，博尔特从起跑到加速再到最高速度仅耗时1.61秒，10米之内就能实现极速。

牙买加“闪电”在身体条件上也是天赋异禀。伦敦奥运会决战博尔特仅用41步跑完100米，平均每一步的步幅达到2.44米，最大步长达到了2.65米，布雷克和加特林需要46步和42.5步，而大多数对手需要45步以上才能完成100米。

就《天空体育》列出的数据来看，认真起来的博尔特起跑也能秒杀对手。伦敦奥运会百米飞人决战，布雷克和加特林起跑反应时间是0.179秒和0.178秒，而博尔特是0.165秒。

综上所述，拥有天赋异禀的身体条件、俯视天下的节奏感、强势的起跑，博尔特成为跑得最快的地球人就是情理之中的事情。

 

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