後勁不足止步紐羽8強 教練仍贊艷美有進步

何艳美激战3局败北，无缘4强。

（奥克兰4日综合电）2017年纽西兰羽球黄金大奖赛周五继续展开较量，率先登场的何艳美先盛后衰，以21比9、10比21、13比21不敌印尼的次号种子菲特莉亚妮，止步8强。

此前，两人曾经两度交过手，各取得一次胜利，何艳美去年10月在中华台北公开赛曾经战胜菲特莉亚妮。

在周四的16强赛，目前世界排名84的何艳美以21比13、21比16战胜印尼8号种子尤莉雅。另一名大马女将李盈盈却上演一圈游，止步女单32强。

国际赛事个人新高

大马国家队女单教练罗尼表示，虽然止步8强，不过，何艳美这一次可以在今年国际赛事取得个人新高，首次打进8强，明显可见她已有进步，表现令人鼓舞。他也认为，这无疑加强大马女子羽球队出征吉隆坡东运会的信心。除了何艳美，出征吉隆坡东运会的另3位女单球员是吴堇溦、谢抒芽及李盈盈。

虽然何艳美今年总共参加了的第7个国际比赛，但她之前因为受到持续性的脚伤困扰，致使她在比赛中都是早早出局。经过努力不懈的进行康复的治疗后，何艳美近4个月才完全恢复过来。

罗尼也指出，在接下来的最后阶段，他会对麾下子弟纠正目前她们的弱点，希望可以获得改善。

马3双打跻身8强



除了何艳美，跻身周五8强的还有3对双打组合，即两支女双许嘉雯/温可微与钟慧琪/吴玥青及硕果仅存的男双王耀新/张御宇。

在女双，头号种子许嘉雯/温可微迎战中国的小将乔诗峻/张姝贤，钟慧琪/吴玥青挑战日本的4号种子樱本绚子/高畑祐纪子。

男双方面，2号种子、王耀新/张御宇对中华台北的7号廖敏俊/苏敬恒，双方此前未曾在国际赛碰头。在不久前的澳洲公开赛，王耀新/张御宇止步16强。