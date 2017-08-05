廉中拿督房按民杯羽賽 Team GGWP成功捧杯

（本报美里4日讯）配合廉中创校50周年校庆，廉中羽球学会举办“拿督房按民杯”师生羽球赛，最终Team GGWP夺魁，成功捧杯。

“拿督房按民杯”师生羽球赛于上月28日开打至30日，为期3天，吸引160名师生参赛，其中包括13名教师。赛事筹备会主席为就读高一班的袁德议。

排名第一的队伍为“Team GGWP”、排名第二的是“Team Fnatic”、排名第三的是“Team Killer”。

廉中首席执行员拿督房按民博士指出，廉中今年欢庆创校50周年，为纪念这个意义不凡的50周年庆，该校开展一系列庆祝活动，“拿督房按民杯”师生羽赛，即是其中之一，接下来将进行的活动包括“廉中美术作品展”，以及“廉中50周年校庆晚宴”。

房按民亦指出，廉中师生积极响应所有配合50周年庆所举办的活动，包括上月举办的文娱晚会，全体师生投入台前幕后的筹备工作，最终赢得满堂彩。

此外，共160名师生热情高涨踊跃报名“拿督房按民杯”羽球赛，由此可见，廉中师生以身为廉中人而感到自豪。

房博士恭贺得奖队员的同时，也呼吁对羽球运动有兴趣的同学加入羽球学会，一同壮大廉中羽球学会。

廉中羽球学会在副校长梁康杰的带领下，称霸全省学联赛12年，且有日益进步之势，学生们表现辉煌，在全砂及全国赛不断为亷中与美里争光。



