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締結跨國情誼 5台灣青少年訪廉中

发布于 August 5, 2017

（本报美里4日讯）廉律中学继与屏南县华侨中学6名学生，以及9名日本青少年进行交流后，今在美里文华狮子会安排下，再次与 ，5 名台湾青少年结下情谊。

5名台湾青少年在狮子会第三专区主席卢元来、第九分区主席甲必丹余继香、美里文华狮子会会长郭建忠、美里兰卑尔狮子会会长卢灵光、筹备会主席傅珠玲，以及廉中幼狮会顾问张克娜带领下到访廉中，获得廉中首席执行员拿督房按民博士、副首席执行员陈秀娥、校长刘世聪，以及幼狮会成员的接待。

5名台湾青少年古品青、戴益欣、吴承鸿、吴彗安、与范嘉芯在廉中朝会上与全体师生见面。在会上，甲必丹余继香代表文华狮子会（2016一2017）移交1万令吉捐款予廉中，作为美化校园之用。廉中是2015年及2017年（每两年一次）美里省校园美化比赛的冠军。

亦是廉中名誉董事的余继香致词时赞扬廉中生表现卓越，日前在全国《国语论坛比赛》亦脱颖而出夺冠，为东马第一间中学在16年来夺得冠军的学校。为此，甲必丹余继香特地奖励廉中国语论坛队六百令吉，作为慰劳开销！

余继香勉励全体廉中生珍惜在廉中求学的时光，她说，＂廉中具备出色的师长、董事，致力提供平台让学生发挥所长，学生可心无旁骛专心求学，打好基础，准备好将来面对社会的竞争。＂

亦是廉中董事的郭建忠市议员发表谈话时表示，台湾青少年到访廉中，是双方学生互相学习的良机，台湾学生应积极参与各项活动，以从中体会砂拉越子民的生活饮食习惯。此外，廉中生也应热情与台湾青少年互动，尽地主之谊。

廉中首席执行员拿督房按民博士致欢迎词时，向来宾介绍说，廉中学生约一千六百余名，在砂拉越是一所大型的华文独中。此外，廉中学院– 廉律理工学院– 约一千余名学生，整个廉中校园共三千名师生。廉律理工学院设有15个科系 (包括将于明年开办的彩妆美课程），足以应付所有不同程度的中五毕业生的需求。

他表示，台湾学生在中学毕业后也可申请报读廉律理工学院。

拿督房按民博士（左13）赠送锦旗予狮子会第三专区主席卢元来。
拿督房按民博士（左13）赠送锦旗予狮子会第三专区主席卢元来。
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