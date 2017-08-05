廣東省南洋歸僑聯會劇團 來砂巡迴演出展覽

（本报古晋4日讯）为纪念世界反法西斯战争胜利72周年暨砂拉越南侨机工赴华抗战78周年，中国广东省南洋归侨联谊会将组派一个约50人规模的团队，前来砂拉越作舞台剧及历史图片巡回演出和展览。

活动由中国驻古晋总领馆主催，晋汉连省华总与石角中华公会联办，砂拉越华人学术研究会协办，担纲此次演出重任的是中国广东省南洋归侨联谊会。

古晋乃该剧团在本州巡演的第一站，由晋汉连省华人社团总会副会长本曼查高伟宁主导的工委会，正紧锣密鼓筹划，并与相关各造互动协调，包括演出和展览场地、接待、住宿、膳食及参观访问等安排，以促使团员能有一个安全演绎环境，歌颂几被遗忘、英勇的抗日英雄一南侨机工。

联办单位己择定即日起，每周一至周五上午9时至中午12时，在晋汉连省华人社团总会位于古晋朋岭路City Square 88新会所二楼办事处，公开让公众人士免费索票，每人限2张，先到先得，发完为止，惟不接受电话订票。对上述大型史诗舞台剧有兴趣民众，请尽早前往华总会所索票，以免向隅。

另，主办当局特保留入场券予全体成员社团，并促请于8月10日或之前前往华总办事处领取，逾期未领的入场券將公开让公众人士索取。

剧团将于8月21日（星期一）晚上7时在古晋帝宫酒店5楼Imperial Grand Ballroom呈献演出（只表演一场），主宾为砂地方政府及房屋部长拿督沈桂贤。

演出当天上午11时至晚上8时将于宴会厅外大堂设有历史图片展览，公开让民众免费观赏。

广东省“赤子丰碑”大型史诗舞台剧抵晋义演筹委会名单如下：

名誉顾问：付吉军总领事、拿督黄良杰、林韶华博士

执行顾问：蔡子今、黄张金发

会务顾问：刘金荣

顾问团：王长福、陈日枝、刘贵梦、郑文新、翁岳春、李益石、刘天金、甲必丹刘金昇、赖招良、陈楚燕、拿督斯里蔡展文、陈国就、锺名宝、林吴碧祥、天猛公余家踔

主席：本曼查高伟宁

副主席：沈象文

秘书：林亚德（通关/准证）

副秘书：黄长船、田松茂

财政：拿督余志豪

副财政：陈月华、甲必丹拿督刘思乐

舞台剧

总协调：周运华

主任：黄长船

副主任： 沈象文、甲必丹黄赛莺、林吴鸿任

舞台/场地布置： 陈国璋、何东兴、刘世栋

前台：张光福、张慧娇、谢维光、甲必丹田志和

后台：温德新、卢少奎、罗绍凤、陈桂叶

灯光/音响：陈聪博、何健赞、王振航

背景：陈鸿愿

纪念品/手信：秘书处

场地：青年团

接待：妇女组

接机/参访/住宿：林学定及青年团

膳食：刘梅娇及妇女组

图片展

总协调：蓝里安

主任：田松茂

副主任：张忠益、陈文禧、唐才茗

场地布置：陈贻贤、吴俚葙、周瑋强

交通：陈方浩、李金俊



