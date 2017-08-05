馬來西亞成立至今僅54年 吳標生促尊重歷史

（古晋4日讯）砂拉越福州社团联合总会会长兼斯木省华总会长拿督吴标生博士吁请联邦政府、西马政客及媒体正视马来西亚的真正历史，并要尊重历史，向历史负责，不要篡改或歪曲国家历史事实。

他表示，最近联邦政府及西马朝野政客一直强调我国将庆祝60周年国庆，同时，西马媒体报社也已开始积极在广招马来西亚建国60周年国庆日贺词广告。不过，根据历史记载，60年前根本没有马来西亚的存在，只有马来亚联邦、砂拉越和北婆罗洲（沙巴）。

吴标生是于日前通过电视台、报章接收到联邦政府及西马朝野政客一直强调我国将庆祝60周年国庆讯息及收到来到某报馆的贺词广告邀请表格后，于今日发表此文告。

“于1963年8月31日，英属的新加坡（稍后于1965年退出）和北婆罗洲，也就是今日的沙巴曾经宣告独立。不仅如此，于1963年7月22日，砂拉越宣告独立，并于同年9月16日，与马来亚联邦以同等伙伴身份，即国家身份合组成马来西亚联邦，这是铁一般的事实。”

他指出，连小学生都能正确算出1917至63年=54，这是马来西亚成立年数的算术题，马来西亚成立至今应该是54年。但是联邦政府、西马政客、西马媒体，甚至所谓大马的历史学家，都说2017年为马来西亚的60年国庆。这是基于政治及种族等的因素，进而扭曲了马来西亚成立的历史及日期。

吴标生也补充說，马来亚联合邦是于1957年8月31日宣告独立。在独立之前是属于英国殖民地。对于西马人而言，今年的确是庆祝60周年国庆，但这并不等于是东马的生日，更也不能将此生日强加给东马人。

“换句话说，于1963年年以前，马来西亚根本就不存在。马来亚联合邦的独立及其历史，与马来西亚的成立，砂拉越及北婆洲的历史也是风马牛不相及。若说马来亚联合邦的历史就是马来西亚或砂拉越及沙巴的历史，无疑的这是对马来西亚与东马真正历史的歪曲及矮化。”

他续指出，“诚如有些学者编撰之‘马来西亚近代史年表’，其实那是马来亚或西马的近代史。对历史研究者而言这深具误导性。因此一直以来马来西亚的国庆被人为的把冯京当马凉与张冠李戴，这就是篡改马来西亚真正的历史，连历史课本都是如此”。

吴标生认为，历史的真相不容抹杀。

他重申，联邦政府以西马政党大肆宣导马来西亚独立60周年，也是漠视砂拉越及沙巴的权益及砂沙人民的感受。