交付288萬給不存在工程 溫夏妮質問政府討回巨款

（古晋4日讯）公正党全国中央妇女组副主席温夏妮律师对2016年国家总稽查师报告揭露感到十分震惊，即砂州政府当局竟然会缴付288万令吉巨款给完全不存在的工程。

也是砂公正党妇女组法律顾问、砂公正黨民权律师团成员的温夏妮表示，根据2016年国家总稽查师报告，砂州政府相关公司，即“砂拉越房屋发展公司”缴付了288万令吉给两家承包商作为粉刷12个公共房屋单位付款，可是有关承包商却没履行工程，却照样获得巨额酬劳。

她说，总稽查师是于2016年3月和5月执行审查，发现由“砂拉越房屋发展公司”所缴付的某些采购款项并没按程序来行事。

温夏妮律师指出，州政府当局竟付款给一个实际上并没动工的项目，这显示这个国家对于事务的差劲管理和财政监督的失责。

她说，如今的问题是政府是否有采取坚决行动，向有关承包商讨回巨款？

她表示，根据2016年国家总稽查师报告的其它项目导致国家损失惨重的揭露，即“国家创业集团经济基金”（TEKUN）于2015年尾，因为数个金融计划失败而亏损2亿928万令吉天价。

她说，该稽查报告发现“国家创业集团经济基金”的数个计划因差劲管理和缺乏研究因素而无法达成目标。

“国家创业集团经济基金”是大马农业与农基工业部属下机构，早在今年，该机构前董事经理兼首席执行员拿督阿都拉欣哈山面对两项贪污指控。

由于对工程项目的差劲管理，同时没按适当程序缴付工程款项，以至于政府当局平白损失了数百万令吉巨额，这显示砂州政府当局在执行能力方面存在漏洞和弱点。

温夏妮表示，人民实在无法接受政府机构诸如此类的不负责任巨额公款浪费，何况，我国正面临6000亿令吉的天文数字国家债务沉重负担。