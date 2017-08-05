籌活動經費購愛心車 博協今慈善晚宴

（本报美里4日讯）美里博爱协会为配合宗旨筹募该协会常年活动经费和爱心车筹款及提倡和秉持博爱的人间有爱的精神将于本周六2017年8月5日（星期六）傍晚6时30分在美乐大酒店7楼宴会厅举办“人间有爱”慈善晚宴。

晚宴筹备会主席黄隆兴先生召开新闻发布会指出：当晚节目将会有本地小歌手表演，拉丁舞表演,幸运抽奖环节，来自舞艺音韵舞蹈学院精彩舞蹈表演之外。

大馬华声唱片旗下歌星魏永邱将会在晚宴上压抽演出呈献多首动听的歌曲之外, 主办单位也特别增设了一项现场慈善抽奖,这项慈善抽奖环节和现场幸运抽奖环节不同方式,.当天出席晚宴的善翁人士只要在入场处的柜台购买慈善抽奖的慈善劵，每张慈善券为马币20令吉（只限600张慈善券) 就有机会参与这项慈善抽奖环节并将有机会赢取两台名贵手机,微波炉,旅行行李和旅行背包。而此慈善劵的全数同样也将充作为当晚两项的筹款经费。

除此之外，现场也设立了大馬华声唱片旗下歌星魏永邱专辑柜台售卖，大馬华声唱片旗下歌星魏永邱专辑也将其专辑销售总数的20%将捐给博爱为常年活动金费，而他的专辑每片售价为RM25。

主办单位也非常感谢商家们对此项慈善活动的支持：美乐大酒店、同成发稻米有限公司、Julies 饼干、舞艺音韵舞蹈学院、T HOME 炫音乐工作室、The Travel Store、DK 摄影、光联有限公司还有赞助慈善抽奖环节大奖名贵手机的善翁人士。

同时，当晚也会进行第五届新届理事就职典礼. 主办单位也非常荣幸邀请砂拉越博爱协会创会会长陈开佑先生前来担任晚宴主宾。届时砂州各属会理事成员也会莅临参与此晚宴以共襄盛举。

筹备会主席黄隆兴也呼吁凡是已购买餐劵的善翁人士大家准时出席并在当天可将车辆放在星城购物广场多层停车场之6楼。



