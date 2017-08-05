許為隆：使籌建計劃順利展開 培中新教學樓招標

(本报美里4日讯)为使新教学大楼筹建计划能顺利展开，培民中学即日起公开招标，欢迎有兴趣及合格的投标者踊跃下标。

培中董事长许为隆表示，新教学大楼希望能在年底动工，两年内完成。因此，建筑委员会期盼能在主席拿督许庆璋的带领下，使新校舍能早日落实，造福莘莘学子。

他表示，耗资1500万令吉的全新教学大楼，总面积为8万3千方尺。在社会人士的慷慨捐助下，目前已筹获400万令吉。

许为隆希望华教热心人士能给予培中最大的支持，使董事部能顺利完成使命，为培中再做贡献，在加强培中的硬体设备之余，也为师生打造更优质的学习场所。

另一方面，培中校长廖国炜也表示，华文独立中学，讲究是品德修养、知恩图报。由于独中不获政府资助，必须依靠社会人士的捐助方能生存。因此，在人格培育上都更显重要。

他说，只要学生能修好品德及人格，自然了解知足恩感恩的道理。做为一所民办中学，没什么比知惜感恩更为重要。

培中成立迄今已有56载光景，经无数沧桑，幸蒙热心人士的维护及出钱出力，经历届董事努力不懈、任劳任怨，校长老师循循善诱、默默耕耘，使培中的校务方能持续发展。近年来，校园环境不断改进，学生也从最低潮的27名增加至目前的八百多位。学生人数激增，校誉如日冲天，华文独中教育呈现蓬勃发展，前景令人鼓舞。

拟建中的新校舍，主要作为行政及教学用途，设施包括图书馆、讲堂（250个坐位）、会议室、多用途活动中心、行政办公室、科学室及17间课室。

新校舍的外观设计，彷若大鹏鸟展翅高飞，开阔了视野，这正寓意培民中学的自我期许，借着大鹏鸟眼中的世界，打开一般人的想像空间，将大家拉到一个视野上从未有的高度，兴起超越自我的响往。