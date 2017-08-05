首页 新闻 北砂新闻 許為隆：使籌建計劃順利展開 培中新教學樓招標

許為隆：使籌建計劃順利展開 培中新教學樓招標

发布于 August 5, 2017

(本报美里4日讯)为使新教学大楼筹建计划能顺利展开，培民中学即日起公开招标，欢迎有兴趣及合格的投标者踊跃下标。

培中董事长许为隆表示，新教学大楼希望能在年底动工，两年内完成。因此，建筑委员会期盼能在主席拿督许庆璋的带领下，使新校舍能早日落实，造福莘莘学子。

他表示，耗资1500万令吉的全新教学大楼，总面积为8万3千方尺。在社会人士的慷慨捐助下，目前已筹获400万令吉。

许为隆希望华教热心人士能给予培中最大的支持，使董事部能顺利完成使命，为培中再做贡献，在加强培中的硬体设备之余，也为师生打造更优质的学习场所。

另一方面，培中校长廖国炜也表示，华文独立中学，讲究是品德修养、知恩图报。由于独中不获政府资助，必须依靠社会人士的捐助方能生存。因此，在人格培育上都更显重要。

他说，只要学生能修好品德及人格，自然了解知足恩感恩的道理。做为一所民办中学，没什么比知惜感恩更为重要。
培中成立迄今已有56载光景，经无数沧桑，幸蒙热心人士的维护及出钱出力，经历届董事努力不懈、任劳任怨，校长老师循循善诱、默默耕耘，使培中的校务方能持续发展。近年来，校园环境不断改进，学生也从最低潮的27名增加至目前的八百多位。学生人数激增，校誉如日冲天，华文独中教育呈现蓬勃发展，前景令人鼓舞。

拟建中的新校舍，主要作为行政及教学用途，设施包括图书馆、讲堂（250个坐位）、会议室、多用途活动中心、行政办公室、科学室及17间课室。

新校舍的外观设计，彷若大鹏鸟展翅高飞，开阔了视野，这正寓意培民中学的自我期许，借着大鹏鸟眼中的世界，打开一般人的想像空间，将大家拉到一个视野上从未有的高度，兴起超越自我的响往。

  • WhatsApp Image 2017-08-05 at 4.13.04 PM

    沈桂賢：房屋部數百萬處理不當 下令徹查或交反貪會

    针对总稽查司报告揭露砂州房屋部有数百万令吉处理不当问题，砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤表示已指示展开内部调查。他表示，内部调查完成后若有必要，会将事件交给警方或反贪污委员会展开进一…
    August 5, 2017
    0 second read
  • 170805FB01-a

    汶水村再遭祝融

    汶莱水村昨晚9时间许再度传出严重火灾事故，多家木屋在大火中被烧毁，多个家庭也因此失去家园。消防与拯救局目前仍对火灾的破坏进行评估。 …
    August 5, 2017
    0 second read
  • ent01

    提倡綠色生活 Baby籲保護野生動物

    Angelababy（杨颖）以野生救援蔬食项目大使拍摄广告，提倡绿色健康生活，并分享5种少吃肉的方法。Baby表示这次是第2次与团体合作，不时在社交平台上呼吁关注野生动物保护，拒绝…
    August 5, 2017
    2 second read
载入更多相关文章

  • 廉中拿督房按民杯羽賽 Team GGWP成功捧杯

    （本报美里4日讯）配合廉中创校50周年校庆，廉中羽球学会举办“拿督房按民杯”师生羽球赛，最终Team GGWP夺魁，成功捧杯。 “拿督房按民杯”师生羽球赛于上月28日开打至30日，…
    August 5, 2017
    5 second read

  • 締結跨國情誼 5台灣青少年訪廉中

    （本报美里4日讯）廉律中学继与屏南县华侨中学6名学生，以及9名日本青少年进行交流后，今在美里文华狮子会安排下，再次与 ，5 名台湾青少年结下情谊。 5名台湾青少年在狮子会第三专区主…
    August 5, 2017
    0 second read

  • 迎接831國慶日 美里學府掛輝煌條紋

    （本报美里4日讯）一年一度的马来西亚国庆日即至，美里市各中小学纷纷悬挂辉煌条纹，迎接831马来西亚国庆日的到来。 每年的8月份，是辉煌条纹飘扬的季节，各地政府部门都会纷纷悬挂辉煌条…
    August 5, 2017
    0 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭