許慶璋：勿成有心人籌碼 教育是超越政治

培民中学永久名誉董事长拿督许庆璋(前排右5), 董事长许伪隆(前排左4)以及董事们合摄于新闻发布会上。

(本报美里4日讯)培民中学永久名誉董事长拿督许庆璋强调，教育是超越政治的，办教育不是为谁而做，而是为了下一代。勿把教育与政治挂勾，而沦为“有心人”的政治筹码。

他说, 独中的办学经费源自民间，身为一所独中的领导者，必须对华教支持者存有感恩之心，正所谓“受人点滴，必当涌泉相报”，千万不可做忘本之人。

也是培中新校舍建筑委员会主席的许庆璋表示，华教事业乃民族大业，期盼社会人士能继续给予民办独中支持，尤其是一路以学生利益为先的培民中学，使拟建中的全新教学大楼能顺利完成。

他期盼在大家的通力合作下，使培民中学能顺利达成目标、完成育人使命，让莘莘学子能在更舒适与宽敞的环境下求取知识。

许庆璋称，正所谓“百年大计，教育为本”。教育是立国之本，是民族兴旺的标记，而一个国家的发展潜力也在于教育。换言之，只有通过教育，国家才能富强，人民才能面向世界。

他说，美里培民中学在美里扎根至今已迈入第56个年头，向来坚持跟随董总的办学方针，以母语教学为主。在华教热心人士的照顾及支持下，校务发展可谓蒸蒸日上，更以五育并重为教育目标，致力弘扬中华文化，难能可贵。

他希望培民中学在董事长许为隆的领导下，能使培中迈向另一里程碑，千万不可偏离当初创校的大道主轴，以谦虚及务实的心态办好培中，切勿哗众取宠、制造假象。唯有这样才能让人欣赏、受人尊敬。

他强调，董事部必须以透明化的制度来管理学校，清楚交代每笔款项的运用，凡是以学生利益为前提，绝不能沦为败坏校誉的千古罪人。

“搞教育不能单靠几位大老板，而是要在众志成城下方能成事。千万别看不起社会人士捐献的每一分、每一毫，这些钱都是华教热心者的血汗钱，是对独中的一份心意。身为董事的理应心存感激，善用民众每一分捐款。”

对于他而言，只要能力所及，必会全力以赴、责无旁贷，使拟建中的教学大楼能尽早落实，造福莘莘学子。