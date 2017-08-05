若無其事睡在臥室 外甥持刀刺死舅舅

大批刑警在隔壁家逮捕嫌犯，并将他押回警局调查。

（本报美里4日讯）外甥持刀刺死舅舅后，竟然若无其事回卧室蒙头大睡，在凶徒妻子回家发现后招警逮捕，凶徒即刻起身持猎枪及武士刀从2楼窗口逃向隔壁，幸好没伤及无辜，最终被捕。

警方于昨晚9时接到消息后即刻前往现场进行调查，并当场将凶徒制伏；中央医院医务人员也证实死者已无生命迹象，警方已将此案列为谋杀案处理。

此谋杀案于昨晚大约8时30分发生在甘榜鲁哇湾1间双层半独立豪宅。死者为1名40余的查菲力，来自乌鲁巴南的甘榜桑，死者是2天前从甘榜来到美里就诊，并住宿在凶徒家。

死者尸体是在楼上其中1间房间被凶徒的妻子发现，后者走进卧房，并看到凶徒还呼呼大睡，完全没有理会，妻子怀疑是自己的丈夫刺死舅舅后，立刻报警。

根据消息指出，凶徒是1位海外员，被派到澳洲工作，于上个星期四回来美里，他如常般在家和妻儿们团聚。

昨日下午5时许，当妻子下班回家时，如往常上楼洗澡和煮饭，过后才叫丈夫起身享用晚餐，不料却发现丈夫的舅舅已身亡，在得知是丈夫刺死死者后，立即联络警方。

警方在抵达凶徒住家，凶徒持刀和猎枪逃向隔壁家，当时已经是晚上8时30时，隔壁邻居留下1名妇女，分别8岁男童，以及60余岁的老妇，幸好凶徒没有伤害他们。

大批警方成功在隔壁家厕所落网，警方起获2把猎枪和1把武士刀。凶徒30余岁土著，他一度逃走，不过还是被捕。

没有人目击事发经过，也没有人知道事发时的正确时间，警方已彻查此命案。

死者傷痕累累

死亡時間料逾6小時

（本报美里4日讯）外甥杀舅舅案，死者伤痕累累，预料死亡时间超过6小时，警方及法医将解剖死者遗体，以确定死者是否受枪伤。

昨晚发生在甘榜鲁哇湾的谋杀案，警方于昨晚8时许接到消息，大批重案组警官、刑警、巡逻警察，以及美里副警区主任史丹尼赶到现场进行彻查，直至今晨接近2时完成命案现场和凶徒被捕地方工作。

副警区主任史丹尼在初步工作完成后，接受媒体访问指出，死者身上伤痕处处，包括背部、双脚和颈项等等，初步调查其致命伤是后颈项，昨晚8时许中央医院医务人员检查死者身体证实死亡，且身体已经僵硬，估计死亡超过6小时。

他说，嫌犯是在隔壁家其中1间房间被捕，是因为嫌犯企图逃离到隔壁拘捕。警方已起获2把猎枪和1把武士刀，至于凶徒杀舅舅的动机有待深入调查。

他指出，在现场初步调查的推断，死者于昨天下午3时至4时之间遭杀害，至于起因仍在彻查。

至于凶徒是否有开枪射杀死者，史丹尼表示警方将于法医配合进行解剖，以确认死者是否被枪杀，不过，命案现场一带没有人听到有枪声。

史丹尼续称，死者卧尸于楼上其中1间房间，死者妻子7时许回家后不久就煮饭，在8时登上楼叫死者吃晚餐时，发现他倒卧血泊中。

嫌犯為海外員喜打獵

（本报美里4日讯）嫌犯为海外员，为人普通，每当出海就要4个多月回乡，拥有打猎嗜好。

嫌犯的亲戚昨晚受访表示，嫌犯34岁，母亲改嫁给洋人，母亲在纽西兰生活，该双层半独立屋是嫌犯继父买下，嫌犯居住在该处，有时候远方亲戚来住宿。

嫌犯向来嗜好打猎，一旦回来美里有空就到森林打猎，本身拥有猎枪。他最后一次是到澳洲工作4个月，在一个星期前回到美里。

至于2把被警方扣押的猎枪是否有执照，目前有待警方调查中。

見嫌犯潛入臥室

鄰居鎮定攜家人逃離

（本报美里4日讯）听见隔壁房有异声，妇女走出房见嫌犯潜入卧室持刀枪呆坐，并假意关心问候，趁嫌犯情绪稳定之际带儿子和行动不便的家婆逃离。

嫌犯昨晚接近9时，得知家人报警逮捕他后，拿来了1把猎枪和1把武士刀从楼上房间窗口逃出，然后潜入隔壁家后房窗，被女屋主发现。

女屋主受访问表示，昨晚她和丈夫晚餐后，因为丈夫要处理事务就离开，家中剩下她和8岁儿子，以及行动不便的母亲在家，但是母亲在楼下房间休息，她和儿子在楼上主人房。

过后她听见隔壁房有异声，于是就走出房门观察。她说，该房间将来是儿子的卧房，不过还没有收拾好，所以目前当储藏室，从来没有没有关门，因此她看到嫌犯呆坐在椅子上。

她感到非常惊讶嫌犯竟然出现在屋子卧房，并走上前询问他究竟，不料当她接近嫌犯时，就看到有1把枪和刀在身边，此时她感到非常的害怕，不过她还是保持冷静，假装与嫌犯交谈，但嫌犯没有多回答。

那时屋主趁嫌犯情绪稳定，即刻将儿子带离，在屋外致电告诉丈夫，以及向邻居求助。

接到消息的警方进入该住家成功将嫌犯逮捕，行动不便的老妇人也被带离屋子并在救护车里休息，女屋主指出，她的丈夫也从杜当赶回家，幸好嫌犯没有伤害他们一家人。