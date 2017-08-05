砂獸醫局往17哩新生村 244狗接受注射疫苗

徐美丽（后排左6）、谢艾凌（后排右5）、温民生（后拍右4）等领袖观看工作人员为狗只注射疫苗进行。

（本报古晋4日讯）砂兽医服务局团队今日来到17哩新生村篮球场举行大型注射疫苗工作，民众陆续带狗狗前往，让家犬接收疫苗注射。

据悉，上述注射疫苗活动是为新生村及附近一带地区防疫工作而设。根据兽医服务局官员表示，当天也如既往准备了5千份疫苗，让人们带家犬接收注射，而截至上午11时，已有244只狗接受疫苗注射。

根据现场观察，今日的注射疫苗并未比上几次在古晋市区举行的大型注射疫苗活动般热闹，现场未见大量民众带着家犬的热闹拥挤场面，只是陆续有民众带狗前往。

对此，该社区领袖本固鲁温民生受访时表示，那或是因为在这之前许多民众已经主动带狗狗前往私人诊疗所接收疫苗注射，尤其是该区刚爆发狂犬病问题及列为疫区时，已有许多人纷纷带狗到私人诊所接收疫苗注射，

人联党中央妇女组主席拿汀徐美丽、社区领袖如甲必丹谢艾凌等人也前往巡视及协调注射疫苗工作的进行。

社区领袖本固鲁温民生表示，三新村的野狗问题已不多，尤其在近期爆发狂犬病使该区成了疫区后，居民纷纷把狗绑在居家范围，因此平时已很少可见到狗只成群结队的现象了。

他说，近期也已少有听闻狗咬人的事件发生。

他称，新村地区的狗只较多是自由活动的狗只，较少被捆绑限制活动，但是自从爆发疫情后情况已有所改变。

他说，狂犬病爆发后，地方议会也有派人抓狗，而主要抓的是野狗，然而若家犬被抓，狗主人则可前往认领，因此相信目前已经不再有什么大问题了。

他也形容，新村人民养狗多为了要让狗扮演看家的角色，而不单单是当做宠物而已。因此，兽医局本次到新生村的给地区上的狗只注射疫苗，可说是帮助保护这些看家“守卫”，也帮助人民解决当前面对狂犬病疫的问题。他感谢兽医局及人联党中央协助举办该活动。

“有了这样措施，人们可以更加信任政府，而当面对问题时可以一起来解决问题，希望家里有狗的民众可以和政府的活动配合，同时希望村民保护自己的猫狗。”

他说，狗只保护家园，同时间村民安全也要受到保护，希望村民提升对防范狂犬病的意识，使该地区继续维持和平安宁。

他也指出，乡区的狗，要抓不容易，如果能，希望村民尽量，希望兽医局机会到家里去，尽量把问题解决。