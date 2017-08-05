狗隻注射狂犬症疫苗 今新漁村籃球場進行

（本报古晋4日讯）今日共有1千196只狗只注射狂犬症疫苗。

截至目前为止，已经有2万6千228只动物已经接受疫苗注射，其中狗只占1万8千589只、7千586只猫以及45只其他动物。

砂兽医服务局举办的狗只注射狂犬症疫苗行动于今日上午10时至下午4时，在新生村篮球场及克罗空民众会堂（Dewan masyarakat Krokong）进行。

与此同时，有关当局也在数个甘榜展开注射疫苗行动，即甘榜特林古斯拉巴克罗丹、甘榜特林古斯邦、甘榜特灵古斯马丹、甘榜实旦宾和实都东。

砂兽医服务局截至目前，已经在疫区各个甘榜和学校展开多达159个狂犬症醒觉运动，出席人数有3万1千363人。

狗只注射狂犬症疫苗活动马不停蹄在各个城市进行，明日（5日）将会在新渔村篮球场进行，时间为上午10时至下午4时。

携带狗只前往注射疫苗的民众，受促携带身份证以证实是该区居民。

另一方面，为狗只注射狂犬症疫苗活动也会在其他甘榜同步进行，包括石隆门甘榜苏巴、甘榜苏巴班达、甘榜戈罗哥克、甘榜诺旺、甘榜奥巴、甘榜鲁末、石隆门甘榜登巴旺沙勿、甘榜实登刚、甘榜鄙欧冉实登刚、甘榜瑟巴达和甘榜朱甘。

另外，砂卫生局今日接获27宗被狗只咬伤投报案，西连13宗、斯里阿曼2宗，古晋则有12宗。

这让4月1日截至今日被狗只咬伤累积案例为1千442宗。 今日有13人接受狂犬症疫苗，累积数据为783人已经注射狂犬症疫苗。