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柬埔寨吳哥遺址 挖出數世紀前巨大雕像

发布于 August 4, 2017
吴哥窟暨暹粒地区保护管理局说，这座沙岩雕塑品的手臂与腿部断裂，尽管时代久远，身体与头部的雕塑“还是很美”。
吴哥窟暨暹粒地区保护管理局说，这座沙岩雕塑品的手臂与腿部断裂，尽管时代久远，身体与头部的雕塑“还是很美”。

（金边3日综合外电报道）考古学家挖出一座有数世纪历史的大型雕像，据信曾经守护柬埔寨知名景点吴哥寺庙群的一座古早医院。
法新社报导，吴哥窟暨暹粒地区保护管理局发言人科萨尔表示，这座高近2公尺的雕刻品，据信来自12世纪末到13世纪初，是在29日的挖掘行动中出土。
根据英国“每日邮报”，专家估计这座古早医院可以追溯至8到9世纪前，在近年出土的艺术品中，这个引人注目的文物现在据称是那时代数一数二巨大的雕像。
世界遗产吴哥遗址（Angkor Archeological Park）内有9到15世纪高棉帝国不同首都的遗物，是柬埔寨最受欢迎的旅游圣地。
在鼎盛时期，这座城市与数百座寺庙号称人口有一百多万人，是世界人口数一数二稠密的前工业中心。
数十年来，吴哥遗址已有大片区域遭到挖掘，创造适于步行的考古奇迹，每年吸引两百多万名旅客观光。
不过，这个地区依旧是尚待挖掘的宝库。
柬埔寨考古学家与新加坡东南亚研究所专家在挖掘阇耶跋摩七世统治时代建立的吴哥时期医院时，发现这座雕塑品埋在地底40公分处。
吴哥窟暨暹粒地区保护管理局说，这座沙岩雕塑品的手臂与腿部断裂，尽管时代久远，身体与头部的雕塑“还是很美”。
他们说，这座雕塑品可能象征着医院守护者。

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