近2千社交媒體假帳號 約75%被封鎖

（吉隆坡3日讯）通讯与多媒体委员会共鉴定出将近2千个社交媒体假帐号，其中约75%已被采取行动，包括封锁及关闭帐号。

通讯与多媒体部长拿督斯里沙烈赛益披露，在被关闭的假帐号方面，委员会是直接向有关的社交媒体公司举报这些帐号。他说，这些社交媒体大多是外国公司，包括脸书和推特，有关公司都有自行设立用户条例。

“对于关闭帐号的行动，当局向社交媒体服务提供商举报假帐号，该些服务提供商大部分是在外国如面子书及推特，他们根据本身制定的条款及条件采取行动。”他披露，2000个假帐号中，有将近75%已被采取行动，其余则处于调查当中。

他是在国会下议院问答环节回答国阵沙白安南国会议员拿督莫哈末法西的提问时，如是表示。

莫哈末法西亚询问政府鉴定及调查的社交媒体帐号数量，以及采取什么法律行动遏制诽谤及假新闻散播现象？沙烈赛益指出，2016年1月至今年6月共调查221宗涉及社交媒体，网站及部落格的案件，其中19宗被罚款，另有5宗被控及定罪。

“目前，国内已有数项法令用以对付散播假消息者，如刑事法典，煽动、诽谤及通讯与多媒体法令。为了防止散播假消息，政府也已提供sebenarnya.my网站作为应对散播假新闻的问题，以及开发手机应用程序简化投诉程序。”

他说，民众可透过手机应用程序WhatsApp、简讯、电邮、电话或亲临通讯及多媒体办公室投诉及投报。