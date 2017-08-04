反貪會一次提控4公僕 檳快捷通高層 不認貪

阿都哈林（蓝衣者）和安伯拉根（红衣者）再反贪会官员携带下，进入法庭受审。

（槟城3日讯）槟州反贪会周四一次性提控4名来自各领域的涉贪的政府部门官员及官联公司高管。其中，涉及最大数额的被告为莫哈默舒克里（54岁），是槟城快捷通的首席营运员。

莫哈默舒克里被控在2015年4月20日，向一家公司索贿7万令吉，以让该公司获得一项840万令吉的计划工程，抵触了2009年反贪法令第17（a）条文，被告表示不认罪要求受审。

法庭原本要求被告提交10万令吉保释金，但其辩护律师拿督舒克里以被告除了在槟城之外，也同时在布城与关丹接受调查，而且被告患有糖尿病并且需要定期洗肾，请求减低保释金，法官诺沙哈最终批准被告以5万令吉和一名担保人保释候审，案件延展8月16日过堂。

第二起案件是东北县肃毒组警员安伯拉根（57岁）被控分别在去年5月30日和6月2日，在东百大年警局内及霹雳路一间咖啡厅内，协助毒贩销毁被警方发现的冰毒，分别收了2千和1千令吉贿金。他行为被揭穿后，在反贪法令16（b）和17条文下被捕。

被告的代表律师无法出庭，由代表替代读出要求，他以被告从去年被审查后，有每个月准时到反贪会报到，不会逃跑为由，要求法庭减低保释金。法庭最后将保释金从原本的1万令吉减至8千令吉。

第三名被告是一名伊斯兰法庭职员莫哈默纱里夫（58岁），他被控在2015年12月8日，在青草巷的伊斯兰法庭停车场，向一名被控幽会的人谎称能帮他脱罪，并开口跟他要1千500令吉的服务费。他遭反贪会扣留调查后，最终在刑事法典第420（欺诈）条文下被控，保释金原定在1万令吉，但在辩护律师R桑克拉求情下，被减至5千令吉。

第四个案件被告是槟岛市政厅职员阿都哈林（55岁），他被控在2015年9月29日和10月22日，分别在亚依淡邮政局和双溪槟榔一家车行前，向一名没有营业准证的洗车店店主，分别索贿300和200令吉，做为不向他执法的酬劳，因此触犯了2009年反贪法令28（a）条文，并可在刑事法典420条文下同读。在求情后，法庭将保释金额从原本的1万减至6千令吉。

第二至第四名被告的案件都展延至9月20日同天过堂，案件由都由拉扎里副监察司负责。