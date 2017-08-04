首页 新闻 国内新闻 反貪會一次提控4公僕 檳快捷通高層 不認貪

反貪會一次提控4公僕 檳快捷通高層 不認貪

发布于 August 4, 2017
阿都哈林（蓝衣者）和安伯拉根（红衣者）再反贪会官员携带下，进入法庭受审。
阿都哈林（蓝衣者）和安伯拉根（红衣者）再反贪会官员携带下，进入法庭受审。

（槟城3日讯）槟州反贪会周四一次性提控4名来自各领域的涉贪的政府部门官员及官联公司高管。其中，涉及最大数额的被告为莫哈默舒克里（54岁），是槟城快捷通的首席营运员。
莫哈默舒克里被控在2015年4月20日，向一家公司索贿7万令吉，以让该公司获得一项840万令吉的计划工程，抵触了2009年反贪法令第17（a）条文，被告表示不认罪要求受审。
法庭原本要求被告提交10万令吉保释金，但其辩护律师拿督舒克里以被告除了在槟城之外，也同时在布城与关丹接受调查，而且被告患有糖尿病并且需要定期洗肾，请求减低保释金，法官诺沙哈最终批准被告以5万令吉和一名担保人保释候审，案件延展8月16日过堂。
第二起案件是东北县肃毒组警员安伯拉根（57岁）被控分别在去年5月30日和6月2日，在东百大年警局内及霹雳路一间咖啡厅内，协助毒贩销毁被警方发现的冰毒，分别收了2千和1千令吉贿金。他行为被揭穿后，在反贪法令16（b）和17条文下被捕。
被告的代表律师无法出庭，由代表替代读出要求，他以被告从去年被审查后，有每个月准时到反贪会报到，不会逃跑为由，要求法庭减低保释金。法庭最后将保释金从原本的1万令吉减至8千令吉。
第三名被告是一名伊斯兰法庭职员莫哈默纱里夫（58岁），他被控在2015年12月8日，在青草巷的伊斯兰法庭停车场，向一名被控幽会的人谎称能帮他脱罪，并开口跟他要1千500令吉的服务费。他遭反贪会扣留调查后，最终在刑事法典第420（欺诈）条文下被控，保释金原定在1万令吉，但在辩护律师R桑克拉求情下，被减至5千令吉。
第四个案件被告是槟岛市政厅职员阿都哈林（55岁），他被控在2015年9月29日和10月22日，分别在亚依淡邮政局和双溪槟榔一家车行前，向一名没有营业准证的洗车店店主，分别索贿300和200令吉，做为不向他执法的酬劳，因此触犯了2009年反贪法令28（a）条文，并可在刑事法典420条文下同读。在求情后，法庭将保释金额从原本的1万减至6千令吉。
第二至第四名被告的案件都展延至9月20日同天过堂，案件由都由拉扎里副监察司负责。

  • WhatsApp Image 2017-08-05 at 4.13.04 PM

    沈桂賢：房屋部數百萬處理不當 下令徹查或交反貪會

    针对总稽查司报告揭露砂州房屋部有数百万令吉处理不当问题，砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤表示已指示展开内部调查。他表示，内部调查完成后若有必要，会将事件交给警方或反贪污委员会展开进一…
    August 5, 2017
    0 second read
  • 170805FB01-a

    汶水村再遭祝融

    汶莱水村昨晚9时间许再度传出严重火灾事故，多家木屋在大火中被烧毁，多个家庭也因此失去家园。消防与拯救局目前仍对火灾的破坏进行评估。 …
    August 5, 2017
    0 second read
  • 菲律宾南部 发生5.4级地震

    菲律宾南部 发生5.4级地震

    （马尼拉5日电）菲律宾南部地区今日上午发生5.4级地震，目前尚无人员伤亡报告。 据菲律宾火山地震研究所消息，地震发生在8时30分左右，震中位于菲律宾棉兰老岛南端的萨兰加尼省，震级为…
    August 5, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 林吉祥（前排左2）促请记者先调查再询问。

    被問出生地點拒回答 林吉祥怒嗆記者

    （吉隆坡3日讯）记者针对亲国阵组织社会心智关怀协会（PMSP）质疑行动党国会领袖林吉祥出生地点一事向林吉祥作出询问，却因此惹怒林吉祥。 …
    August 4, 2017
    0 second read

  • 近2千社交媒體假帳號 約75%被封鎖

    （吉隆坡3日讯）通讯与多媒体委员会共鉴定出将近2千个社交媒体假帐号，其中约75%已被采取行动，包括封锁及关闭帐号。 …
    August 4, 2017
    2 second read
  • 农民受促关注稻田开始遭到“褐飞虱”侵袭的问题。

    慕達農業發展區 褐飛蝨侵襲800公頃稻田

    （亚罗士打3日讯）“褐飞虱”(bena perang)虫害来袭，慕达农业发展局主席拿督威拉奥斯曼阿兹指出，“褐飞虱”在2017年首季种稻开始侵袭慕达农业区800公顷稻田地，造成18…
    August 4, 2017
    2 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭