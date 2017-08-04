幼教名師巡講團東南亞行 目標120人18日截止報名

筹备会成员合影于新闻发布会上。前排左起分别为诗巫省华青团长刘秀光、诗巫省华团会长江贤钦、筹备会主席许益品及诗巫、泗里街、加帛省幼稚园教师公会主席黄琶云。

（本报诗巫3日讯）中国福州市人民政府外事侨务办公室主办、诗巫省华人社团联合会为配合创会四十周年纪念，由华教事务委员会承办，以及诗巫、泗里街、加帛省幼稚园教师公会联办的“2017年名师巡讲团东南亚行”幼稚园教师培训课程将于本月26日（周六）至28日（周一）举行。

这项活动的筹备会主席许益品今日在诗巫省华团召开的一项新闻发布会上，披露了上述事项。

他指出，8月26日（周六）至28日（周一）的培训课程时间，订于上午9时至下午5时举行。

“开幕典礼订于8月26日（周六）上午8时在诗巫省华团会所举行，主宾为诗巫省华团会务顾问暨幼稚园教师公会名誉顾问江宗渺。闭幕及颁发证书议式则于8月28日（周日）下午4时30分在同一地点展开，主宾为诗巫省华团会长江贤钦。”

许益品强调，课程仅开放予幼稚园教师参与，且因诗巫、泗里街、加帛省幼稚园教师公会属下有四十余间幼稚园，故将以幼稚园为单位进行报名，而非个人。同时，诗巫、泗里街、加帛省幼稚园教师公会也将发函予各间幼稚园，邀请园方派教师参与。

他指出，这项培训课程的目标人数为120人，报名截止日期为本月18日。报名费每人50令吉，包括证书、午餐、餐点、资料文件等。报名可拨电019-8268586联络幼稚园教师公会主席黄琶云、016-8983901秘书余朝燕，或者诗巫省华团电话084-211269/216269。

筹备会阵容列下：

顾问团：江贤钦、应天财、刘锦虎、甲必丹许道平、刘仁祥

筹备会主席：许益晶 副：陈则生，黄琶云

秘书：熊美鹃 财政：拿督巴都嘉杨祖侩

总务：许忠全 副：蔡祖兴 组员：会务组

发动：余朝燕、刘世妮

接待：张昌锦，副：林恩朱、黄美菱

住宿：蓝丽红，副：陈丽燕

交通：刘秀光，副：龚诗顺、刘运起、陈俊宏

证书：方惠清

餐点：陈俏颖，副：张惠英、萧香兰

布条/纪念品/报到处：华团秘书处

宣传：华团秘书处及各报记者

委员：张锦兴、张文寿县议员、江智平