首页 新闻 中砂新闻 幼教名師巡講團東南亞行 目標120人18日截止報名

幼教名師巡講團東南亞行 目標120人18日截止報名

发布于 August 4, 2017
筹备会成员合影于新闻发布会上。前排左起分别为诗巫省华青团长刘秀光、诗巫省华团会长江贤钦、筹备会主席许益品及诗巫、泗里街、加帛省幼稚园教师公会主席黄琶云。
筹备会成员合影于新闻发布会上。前排左起分别为诗巫省华青团长刘秀光、诗巫省华团会长江贤钦、筹备会主席许益品及诗巫、泗里街、加帛省幼稚园教师公会主席黄琶云。

（本报诗巫3日讯）中国福州市人民政府外事侨务办公室主办、诗巫省华人社团联合会为配合创会四十周年纪念，由华教事务委员会承办，以及诗巫、泗里街、加帛省幼稚园教师公会联办的“2017年名师巡讲团东南亚行”幼稚园教师培训课程将于本月26日（周六）至28日（周一）举行。
这项活动的筹备会主席许益品今日在诗巫省华团召开的一项新闻发布会上，披露了上述事项。
他指出，8月26日（周六）至28日（周一）的培训课程时间，订于上午9时至下午5时举行。
“开幕典礼订于8月26日（周六）上午8时在诗巫省华团会所举行，主宾为诗巫省华团会务顾问暨幼稚园教师公会名誉顾问江宗渺。闭幕及颁发证书议式则于8月28日（周日）下午4时30分在同一地点展开，主宾为诗巫省华团会长江贤钦。”
许益品强调，课程仅开放予幼稚园教师参与，且因诗巫、泗里街、加帛省幼稚园教师公会属下有四十余间幼稚园，故将以幼稚园为单位进行报名，而非个人。同时，诗巫、泗里街、加帛省幼稚园教师公会也将发函予各间幼稚园，邀请园方派教师参与。
他指出，这项培训课程的目标人数为120人，报名截止日期为本月18日。报名费每人50令吉，包括证书、午餐、餐点、资料文件等。报名可拨电019-8268586联络幼稚园教师公会主席黄琶云、016-8983901秘书余朝燕，或者诗巫省华团电话084-211269/216269。
筹备会阵容列下：
顾问团：江贤钦、应天财、刘锦虎、甲必丹许道平、刘仁祥
筹备会主席：许益晶 副：陈则生，黄琶云
秘书：熊美鹃 财政：拿督巴都嘉杨祖侩
总务：许忠全 副：蔡祖兴 组员：会务组
发动：余朝燕、刘世妮
接待：张昌锦，副：林恩朱、黄美菱
住宿：蓝丽红，副：陈丽燕
交通：刘秀光，副：龚诗顺、刘运起、陈俊宏
证书：方惠清
餐点：陈俏颖，副：张惠英、萧香兰
布条/纪念品/报到处：华团秘书处
宣传：华团秘书处及各报记者
委员：张锦兴、张文寿县议员、江智平

  • WhatsApp Image 2017-08-05 at 4.13.04 PM

    沈桂賢：房屋部數百萬處理不當 下令徹查或交反貪會

    针对总稽查司报告揭露砂州房屋部有数百万令吉处理不当问题，砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤表示已指示展开内部调查。他表示，内部调查完成后若有必要，会将事件交给警方或反贪污委员会展开进一…
    August 5, 2017
    0 second read
  • 170805FB01-a

    汶水村再遭祝融

    汶莱水村昨晚9时间许再度传出严重火灾事故，多家木屋在大火中被烧毁，多个家庭也因此失去家园。消防与拯救局目前仍对火灾的破坏进行评估。 …
    August 5, 2017
    0 second read
  • 菲律宾南部 发生5.4级地震

    菲律宾南部 发生5.4级地震

    （马尼拉5日电）菲律宾南部地区今日上午发生5.4级地震，目前尚无人员伤亡报告。 据菲律宾火山地震研究所消息，地震发生在8时30分左右，震中位于菲律宾棉兰老岛南端的萨兰加尼省，震级为…
    August 5, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 人聯名正言順占上風 然國陣風向未定

    （本报诗巫3日讯）谁最有“资格”代表国阵出战南兰区，已成为砂人联党与联民党近日针锋相对的其中一个主要焦点！ 倘若根据国阵精神及一贯的默契，砂拉越人民联合党在“正名”上绝对占了上风，…
    August 4, 2017
    0 second read

  • 時隔一年 人聯聯民再次交鋒

    （本报诗巫3日讯）砂人联党与联民党在P211南兰区国阵出战权的争夺战，终于掀开序幕，这无疑是两党继2016年州选举之后的另一个重要政治交锋！ …
    August 4, 2017
    2 second read

  • 聖淘沙西路第二巷火災 數團體送暖

    （本报诗巫2日讯）发挥关怀社会的精神，数个团体今日走访圣淘沙西路第二巷灾区，移交捐款及物资予灾户，包括联民党社区服务委员会、联民党都东支部妇女组、诗巫四轮驱动俱乐部、南兰睦邻委员会…
    August 3, 2017
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭