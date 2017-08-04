人聯名正言順占上風 然國陣風向未定

（本报诗巫3日讯）谁最有“资格”代表国阵出战南兰区，已成为砂人联党与联民党近日针锋相对的其中一个主要焦点！

倘若根据国阵精神及一贯的默契，砂拉越人民联合党在“正名”上绝对占了上风，毕竟它是砂拉越国阵的4个成员党之一。

反观联民党，虽说现阶段拥有5位国阵州议员，惟在国阵地位的定位上，迄今只被冠以“亲国阵”政党。

随着2016年州选举出现了“国阵直属候选人”的政治现象后，国阵长久以来所实行的国阵精神与默契，显然已出现裂痕，而亲国阵政党包括联民党与砂自强党所推荐的人选，在州选时都获得了国阵高层的接纳。

倘若去年州选举的国阵候选人遴选方案仍然适用，并被联邦国阵主席拿督斯里纳吉及巫统所接受，候选人“正名”的情况即不复存在，而人联党与联民党就形同站在同一起跑线上，各施所长积极争取出战权。

在很大的程度上，2016砂州选举无疑是国阵高层，包括巫统与土保党对国阵成员党的态度、候选人遴选与政治势力划分的关键性变化。

至于联邦国阵会否在来届国会大选中，再次以“最具胜算”这顶大帽子，将所谓的国阵精神排除在外，现阶段已成为坊间热议的话题，而许多人也强调将拭目以待！