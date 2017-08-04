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時隔一年 人聯聯民再次交鋒

发布于 August 4, 2017

（本报诗巫3日讯）砂人联党与联民党在P211南兰区国阵出战权的争夺战，终于掀开序幕，这无疑是两党继2016年州选举之后的另一个重要政治交锋！
在去年的州选举中，人联党在选区出战权争夺战中“惨败”，痛失诗巫地区3个州议席委派候选人出征的权力，这无疑是这个砂拉越州历史最悠久的华基政党，自创党以来，在政治版图保卫战上所蒙受的最严重挫败。
砂国阵高层无视以往国阵遴选候选人的一贯传统、默契与国阵精神，也导致人联党在诗巫地区的代表性陷入“真空”的窘境，且有史以来首次在诗巫未能拥有任何一位人民代议士。
骤然坠入没有人民代议士的政治困境中，人联党在诗巫地区吃尽了各种“政治苦头”，除了官方地位一落千丈，也失去了重要的官职，例如诗巫市议会主席与署理主席的职务。
与此同时，社区领袖的推荐权也全面落入联民党的人民代议士手中，也更增加了人联党在服务工作推展上的难度。而对于人民的拨款要求，也只能透过“迂回”的方式，例如向党主席或其他国阵领袖极力争取。
惟自2011年州选举、2013年国会选举以及2016年州选举一波又一波的挫折，当前的恶劣局势似乎并未全然击垮了这个华基政党的政治决心，反而在P211南兰国会选区，促成了都东支部与武吉阿瑟支部的大团结。
这2个支部共同推出3位南兰区国阵潜能候选人，即黄振渊、江先柱与钱进一，同时矢言未来由其中任何1人出战，其余2人均全力护航，这是双方联手合作的最实际佐证。
而3位潜能候选人一直以来，也在营造“同进同出”的政治友好形象，携手深入南兰区的长屋与乡村地区，展开服务与政治宣传工作。
经过长达1年的奔波，这个被称为“人联党P211南兰区国阵服务团队”的政治组合，重新成功地将人联党的传统支持力量组织起来，尤其是伊班政治力量的建构。
相对的，联民党除了现任都东区州议员拿督张泰卿继续本身在其选区的政治议程外，其余领袖的活
动情况看似显得有些缓慢，直至该党于今年7月29日公布南兰区潜能候选人过后，方才频频亮相，并争取曝光度。
无庸置疑的是，随着第十四届国会选举跫音日近，两党在政治上旳交锋势将趋于激烈与频密，并将自己推往“最具胜算人选”的台面上，以期顺利披上国阵的战袍，肩负起重夺南兰区的重要使命！

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