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加速程序簡化繁文縟節 數碼化能加強現有服務

发布于 August 4, 2017

（本报古晋3日讯）砂州务秘书拿督阿玛莫西迪甘尼表示，所谓数码化就是采用科技以强化现有服务，尤其是在加速程序和简化过去的繁文缛节上，换言之，在很大程度上务必有所改变。
他说，土地测量局较其它政府机构，可说是最为高度数码化的政府机构之一，因此，土地测量局在取得全面数码化作业是必要的。
“一般人根本不了解政府机构的操作程序，他们要求的是快速服务，所以我们必须迎合他们对政府机构的要求和期许，在服务过程须适当调整。”
他强调数码时代讲求是简化、有效率，绝不是复杂化操作程序。
莫西迪甘尼是于出席为砂土地测量局革新与诚信日主持开幕仪式上致辞时，如是表示。
他说，身为公务员，无论在任何岗位都必须时刻持有真挚与诚意服务心态为政府服务，否则就不适合当一名公务员。
他补充说，公务员职责本是为民和为国家服务，倘若连最基本要求都无法接受，那么就不应该应聘成为公务员。
“公务员本就不分身份地位，如果你以这方面为出发点，那么你就不适合成为公务员。”
他解释，别人只会对你在过去的付出和贡献铭记于心，那是说明了你的成就，因为人到了晚年时，没人会记得你的财力和身份地位。为此，他希望公务员能以最诚信的心态服务民众和国家。
另一方面，砂土地测量局长再迪玛迪于致辞时亦指出，该局全力支持首长阿邦佐哈里所提倡的数码经济时代，为此，该局全体职员也已自我装备，以迎合政府对数码经济发展的要求。
他说，砂土地测量局已为职员提供多个培训机会，同时，该局也拟定相关发展蓝图，其中包括提升现有的土地测量局资讯系统（LASIS），确保有关服务水准得以与时并进。

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